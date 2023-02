Fasnachtskostüm Kleben fürs Klima Mir kläbe und hebe, für s'Klima macht's e Jede!

Kostüm des Tages: Kleben für Klima. Das Kostüm der Fleischvögel. Bild: Neomi Agosti

Nein, es ist nicht Greta Thunberg, die dieser Fasnächtler verkörpern will. Vielmehr das neuste Werkzeug der Klimaaktivisten und -aktivistinnen: den Sekundenkleber. In letzter Zeit ein beliebtes Mittel, um Aufsehen für die Klimakatastrophe zu erregen. Sich einfach an ein teures Gemälde oder an eine Strasse kleben – und schon wird die Diskussion über den Klimawandel in den alten und neuen Medien erneut lanciert.

Die zwanzig knallgelben Uhu-Sekundenkleber sind keine Aktivisten oder Aktivistinnen, sondern ein Schyssdräggziigli, die Fleischvögel. Gedauert hat das Herstellen der Kostüme laut den Aktiven nur drei halbe Tage. Hoffentlich heften sie dafür etwas länger als einige Klimakämpferinnen und -kämpfer an manchen Strassen.

Ihr Sujet für die diesjährige Fasnacht zeigt einen Klimaaktivisten, auf dem Asphalt haftend, und einen Ueli, der denkt: «Kläbt, hebt, sitzt». «Mir kläbe und hebe fürs Klima», sagt ein Mitglied des Grüppleins. «Wenn wir philosophisch werden sollen, dann sind wir der Kit, der die Gesellschaft zusammenhält», sagt der wandelnde Uhu-Sekundenkleber lachend.

Auf ihren Kostümen steht: Huerefescht. Gemeint ist natürlich die Klebekraft ihrer Kostüme. Man kann nur hoffen, dass die Kostüme nicht allzu fest haften. Denn unter Schmerzen wollen die Fleischvögel den Kleber ja nicht loswerden müssen – anders als so manche Klimaktivstinnen und -aktivisten.