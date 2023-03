Fasnachtsschnuppertag Erste Trommelschläge für die Kleinen: Besuch bei der ersten Lektion Die erste Lektion bietet fasnachtsbegeisternden Kindern die Möglichkeit, Fasnachtsluft zu schnuppern, in dem sie sich an die Trommel oder an das Piccolo wagen.

Die Kinder sind fleissig am Üben. Bild: Kenneth Nars

Am Freitag nach den «drey scheenste Dääg» findet bei Sonnenstrahlen die erste Lektion auf dem Barfüsserplatz statt. Vor den Zelten hört man bereits die ersten Töne der Piccolos und die Schläger auf dem Fell der Trommeln.

Drei grosse Zelte, Festbänke und ein Grill mit brutzelnden Würsten stehen auf dem Barfüsserplatz. Der Ansturm auf das Zelt, in welchem die «Binggis» das Trommeln und Pfeifen ausprobieren dürfen, ist gross. Es herrscht ein gewaltiges Gedränge um die beiden Instrumente. Einige Kinder schauen neugierig zu, wobei andere ihren Mut zusammennehmen und den Fasnachtsinstrumenten einen Versuch geben. Zwei Trommellehrer zeigen den Kindern mit viel Geduld und Enthusiasmus die ersten Schritte fürs Trommeln. Eine Instruktorin ist für das Piccolo verantwortlich.

Das Interesse an der Trommel ist gross – bei Mädchen und Jungen

Zwei Schläge mit der linken Hand und zwei Schläge mit der Rechten. «Mamme, Babbe» ist der Merkspruch für diese Abfolge von Schlägen. Zwei Kinder hören aufmerksam zu und versuchen das Gelernte sofort anzuwenden. Auch wenn es noch nicht ganz so funktioniert wie beim Instruktor, wirken die beiden überzeugt und sind motiviert, weiterzumachen. Auf die Frage, weshalb sie die Trommel spannender findet als das Piccolo, antwortet ein Mädchen mit einem Grinsen auf dem Gesicht: «D Trummle isch lüter und tönt besser»

Zwei Tische stehen den Tambourinnen und Tambouren zur Verfügung. Dabei fällt auf, dass einer der beiden Tische nur von jungen Mädchen besetzt wird. «Ich gebe für zwei Cliquen Trommelunterricht und im letzten Jahr sind deutlich mehr Mädchen dazugekommen als in den Jahren zuvor.» Sagt der Trommellehrer Thanush Siavanathan. Er schätzt, dass mittlerweile fast die Hälfte Tambourinnen sind.

Die Piccololehrerin Mia Jeger erwähnt ebenfalls, dass ihr eine grössere Durchmischung der Geschlechter bei beiden Instrumenten auffallen würde. Sie vermutet, der Grund sei, dass es immer weniger reine Männer- und Frauencliquen gäbe. Sie begrüsse diese Änderung.

Auch im Bastelzelt herrscht euphorische Nachfasnachtstimmung

Nicht nur im Instrumentenzelt sind die Kinder mit voller Energie dabei. Auch im Bastelzelt geht es mit Farbe und Papier wild zu und her. Der Ueli sei an diesem Freitagnachmittag die beliebteste Fasnachtsfigur, vor allem die Papierlarve des Uelis zum Selberbasteln gewinnt an grosser Beliebtheit.

Die erste Lektion findet auch noch am Samstagnachmittag auf dem Barfüsserplatz statt. Nicht nur in Basel können Kinder Fasnachtsluft schnuppern. Gleichzeitig findet im Stedtli in Liestal von 10 Uhr bis 13 Uhr ein Schnuppertag für Fasnachtsbegeisterte statt.