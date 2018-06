Der Hintergrund ist klar: Sollte die Vorlage zur Sanierung der Gleise auf dem Bruderholz inklusive der Erstellung von behindertentauglichen Haltestellen und der Abschaffung der Station Airolosrasse nicht durchkommen, ist am Fusse der Wolfschlucht für die Trams bald Ende Gelände. Denn die Schienen auf dem Bruderholz sind dermassen marode, dass die BVB eher früher als später keine Trams mehr auf den Basler Hausberg schicken wollen.

Diese Ansage sei deutlich gewesen, so Grünen-Grossrat Michael Wüthrich, Präsident der Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie (UVEK). Seine Einschätzung zu Wessels’ Anfrage: «Klar, grundsätzlich ist es nicht schlecht, alle Optionen zu prüfen.» Auch er sagt allerdings, dass es in niemandes Sinne sein könne, die Trams auf dem Bruderholz abzuschaffen. Der politische Prozess sei tatsächlich mit hoher Geschwindigkeit vorangetrieben worden, um die Sanierung der maroden Gleise so schnell durchzuführen wie möglich.