Wie kann sich die Wertschätzung verbessern?

Da spielen viele Faktoren zusammen. Ein wichtiger Hebel wären höhere Zuschauerzahlen. Sie locken Sponsoren an. Damit stünde mehr Geld zur Verfügung, um den Sport weiter zu professionalisieren. In der Schweiz gibt es kaum Profi-Fussballerinnen, alle haben einen Beruf oder sie studieren.

Sie sind Halbprofi. Was bedeutet das?

Ich trainiere sechs Mal pro Woche je anderthalb Stunden, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag abends sowie Dienstag und Donnerstag morgens. Am Samstag haben wir in der Regel ein Meisterschaftsspiel. Daneben bin ich in einem 30-Prozent-Pensum für den FCB als Kauffrau in der Nachwuchsabteilung tätig. Auch absolviere ich ein Teilzeitstudium in Betriebsökonomie. Meine Tage sind ziemlich vollbepackt.

Dann trainieren Sie ja nicht viel weniger als ein Vollprofi bei den Männern.

Das ist so. Bei uns ist die Regenerationszeit kürzer, weil wir berufstätig sind. Das ist nicht förderlich für die Leistung. Auch mental können wir uns nicht hundert Prozent auf den Fussball konzentrieren, wobei ich das derzeit durchaus geniesse. Ich bin froh, dass ich als Ausgleich zum Fussball nebenher Schule und Beruf habe.