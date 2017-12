Ein Kostverächter war Karli nie. Da gab es einige Frauen, die schwach wurden in seiner Nähe. Doch gerade weil er ohne Vater aufwuchs, nahm er sich vor, selber ein guter Vater zu werden. Der Promi-Fotograf Edgar «Egge» Gilgen hatte Karli als Fussballer und Familienmensch vor der Linse. «Er kocht sehr gut, meine damalige Frau und ich waren oft bei ihm eingeladen», sagt Gilgen. Er war es auch, der den Schnappschuss in der Garderobe machte. Ausserdem verdiente er sich mit Fotos von Karli einen Batzen dazu, indem er einen Stapel beim Vorverkauf hinterlegte und fünf Franken pro Stück verlangte. Die Bilder dienten den Fans als Autogrammkarte. Sie wussten: Die Chance, Odermatt in der Stadt oder im Dancing «Hazyland» zu begegnen, ist gross.

Auf Karli folgten neue Helden

Wenn heute ein FCBler die Muba besucht, weiss die ganze Stadt Bescheid. Früher gingen die Spieler unbehelligt an die Degustation und das meist in corpore. Dort tranken sie mit normalen Leuten. Die Spieler kamen allesamt aus Basel, waren verwurzelt hier, sprachen Baseldeutsch. Das ist sicher auch ein Grund, weshalb Karli heute noch eine Ikone ist. Dass er einer von hier ist, «einer von uns». Jeder weiss, wie er seine Sprüche nehmen muss. Man duzt ihn. Er ist «fassbar», wie es Benedikt Pfister formuliert. Karli selber sagt von sich: «Ich bin der FC Basel.» Pfister ist eher kritisch gegenüber dieser Aussage. Bis zur Ära Christian Gross sei das sicher so gewesen, dann aber seien mit Ceccaroni, Ergic oder Streller «neue Helden geboren».

Jede Stadt, jedes Land hat seine Helden. Italien hat den Ex-Fussballer Luigi «Gigi» Riva. Auf einem übergrossen Foto in einer Beiz im Piemont ist Riva mit einem anderen Fussballer zu sehen. Odermatt war mal Gast in dieser Beiz. Er rief den Chef zu sich und zeigte auf das Foto: «Der andere bin ich», sagt er. Der Chef flippte fast aus vor Freude.

In Basel muss Karli niemandem sagen, wer er ist. Und solange die Tramchauffeure bimmeln, wenn Karli übers Gleis geht, wird das auch so bleiben.