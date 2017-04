Eines steht für Luca Urgese fest: «Es kann nicht sein, dass wir so weitermachen wie bisher und einfach hoffen, dass es gut kommt», betont der Basler FDP-Präsident. Denn seine Partei steckt in der Krise. Gleich zwei Sitze hatte sie bei den Grossratswahlen im letzten Herbst verloren – und das völlig entgegen dem nationalen Trend. Gegenüber den Wahlen 2012 büsste die Partei 23 Prozent der Listenstimmen und 19 Prozent der Kandidatenstimmen ein. «Solche Niederlagen gehen an keiner Partei spurlos vorbei», kommentiert Urgese. Besonders schmerzhaft: Die FDP spielt im liberalen Konzert hinter der LDP definitiv nur noch die zweite Geige.

Gleichzeitig verpasste Sicherheitsdirektor Baschi Dürr im ersten Wahlgang deutlich die Wiederwahl in die Regierung. «Im zweiten Wahlgang hätte ihn Basta-Kandidatin Heidi Mück sogar überholen können», sagt Urgese. «Das muss uns zu denken geben.» Nur knapp konnte ein Debakel wie bei den Nationalratswahlen 2015 verhindert werden. LDP-Regierungsrat Christoph Eymann verdrängte damals den Bisherigen Daniel Stolz, worauf dieser auch als FDP-Präsident zurücktrat. Nachfolger Urgese betrachtete dies damals noch als Panne. Mittlerweile ist klar: Die Panne hat System.

Es gibt kein Patentrezept

Nun versucht die Basler FDP den Neuanfang. «Die Geschäftsleitung hat sich in den vergangenen Monaten die Zeit genommen, intensiv Ursachenforschung zu betreiben», schreibt Urgese in der Einladung zum Parteitag von kommender Woche. Grossratskandidaten wurden befragt, Wählerumfragen und ein Politologe zu Rate gezogen. Ein Patentrezept aber gibt es nicht. «Es braucht viel Arbeit, um wieder zurück zum Erfolg zu finden», ist sich Urgese bewusst. Bereits seien diverse Massnahmen eingeleitet worden. Noch will der FDP-Präsident keine Details nennen. Die Basis soll am Parteitag ein erstes Mal informiert werden. «Der Weg zum gewünschten Erfolg wird lang und mit Hindernissen gepflastert sein», warnt Urgese. Es klingt nach Durchhalteparolen.

Ein «erster kleinerer Schritt» soll die Revision der über zehn Jahre alten Parteistatuten sein. Ein Durchbruch ist davon nicht zu erwarten. Dennoch hält Urgese an seinen bisherigen Plänen fest: Vor dem Amtsantritt als Parteipräsident hat er es zu seinem «ersten Ziel» erklärt, dass die Basler FDP stärker als die LDP bleibt. «Davon sind wir im Moment ein gutes Stück entfernt», räumt Urgese ein. Nicht nur wurden die Freisinnigen von der LDP überrundet, sie liegen auch weit abgeschlagen hinter der SVP. Urgese: «Das ist ein Rückschlag, der weh tut.» Sorgen um seine Wiederwahl am Parteitag muss er sich dennoch keine machen. Urgese ist und bleibt einziger Kandidat für das FDP-Präsidium.

Auch die Mutterpartei ist auf die Probleme in Basel aufmerksam geworden. Nach den Wahlen vom Oktober hatte die FDP Schweiz eine Wahlanalyse in Aussicht gestellt. Es hätten tatsächlich Gespräche stattgefunden, bestätigt Samuel Lanz. «Ihr Inhalt bleibt aber parteiintern», betont der Generalsekretär der FDP Schweiz. Klar sei: Viele Puzzleteile hätten zu den Wahlresultaten geführt. «Auswirkungen der nationalen Politik können wir aber ausschliessen.» Dass Handlungsbedarf besteht, sei schon seit den Nationalratswahlen klar. Nach der Abwahl von Daniel Stolz sei bereits der Übergang zum neuen Präsidenten nicht einfach gewesen. «Luca Urgese war von Anfang an gefordert», sagt Lanz.