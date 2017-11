Mittlerweile bietet fast jedes Land eine Form von Privilegien, vor allem in kleineren Ländern wie der Schweiz sind die Modelle sehr ausgeprägt. Dementsprechend gross ist die Konkurrenz, wie die Darstellung der «Schweiz am Wochenende» zeigt. Das Problem: Viele der Privilegien sind sehr spezifisch auf einzelne Branchen oder gar Unternehmen zugeschnitten. Ein objektiver Vergleich ist folglich nur schwer zu realisieren. Einen Eindruck gibt der in der Grafik illustrierte BAK Taxation Index, in dem das Institut die durchschnittliche Steuerbelastung für Unternehmen vergleicht. Für Basel sind die Zahlen allerdings nur bedingt aussagekräftig, da die Methode am ehesten ein mittelgrosses mittelständisches Unternehmen abbildet, welche einerseits nicht von Steuerprivilegien profitieren und andererseits meist auch nicht besonders mobil sind.

Neben der Steuerfrage gibt es noch diverse grössere und kleinere Faktoren, welche punkto Attraktivität eines Standortes eine Rolle spielen können. Gerade für Pharma-Unternehmen ist die hohe Konzentration der Branche in der Region nicht zu unterschätzen. Punkten kann die Region Basel auch mit dem Dienstleistungssektor, der guten Erreichbarkeit oder dem Ruf der Universität. Umgekehrt erhält die Schweiz in Wirtschaftsratings schlechte Noten, wenn es um Regulierungen oder Bürokratie geht. Eine Messgrösse dafür ist der Doing-Business-Index. Dieser bewertet eine Vielzahl an Faktoren, die für den Erfolg eines Unternehmens wichtig sind, von Baubewilligungen über Kreditmöglichkeiten bis hin zu Handelszöllen oder Arbeitsverträgen. Dabei schneidet die Schweiz etwa deutlich schlechter als Standorte in China, den USA oder Grossbritannien.

Auch als Arbeitgeber wichtig

Wie sehr die Region von den internationalen Firmen abhängt, zeigen die Zahlen des Basler Finanzdepartements eindrücklich. Neben den bereits erwähnten Steuereinnahmen kommt die volkswirtschaftliche Bedeutung der Konzerne als Arbeitgeber: «Die Branchen mit hoher Bedeutung des Steuerstatus bieten in Basel-Stadt direkt 32'000 Vollzeitstellen an», sagt Sven Michal, Generalsekretär des Finanzdepartements. Das ist jeder fünfte Job im Kanton. Fast die Hälfte der Wertschöpfung im Kanton läuft über diese Firmen, vergangenes Jahr waren das 17,4 Milliarden Franken. Mit diesen Stellen sind für den Kanton ausserdem Einnahmen von Einkommenssteuern von natürlichen Personen in der Höhe von 286 Millionen Franken verbunden. Auch das Baselbiet profitiert fast im gleichen Ausmass: 220 Millionen Franken pro Jahr versteuern Arbeitnehmer von basel-städtischen Statusgesellschaften pro Jahr im Landkanton.