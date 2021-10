Feldbergstrasse Das Kleinbasel kriegt einen Secondhand-Kleiderladen für Kinder Im «Rimini» wird es sowohl neue Kindermode von kleinen Labels, als auch Kleider aus zweiter Hand geben.

Bis vor kurzem war hier noch ein Co-Working-Space. Bald schon wird sich das Lokal in einen Kinderkleiderladen verwandeln. Kenneth Nars

Früher funktionierte Secondhand für Kinderkleider oft so: Alle paar Jahre bekam man eine grosse Tasche mit Kleidern von der grossen Cousine oder den älteren Geschwistern. Was darin war, wurde angezogen, bis man es selber an jüngere Kinder weitergab.

Heute ist Occasion im Trend. Secondhandläden für Erwachsene sind in Basel in den letzten Jahren viele eröffnet worden. Sucht man gebrauchte Kinderkleider, ist das Angebot allerdings spärlich. Das will die Unternehmerin Andrea Otto nun ändern. Sie betreibt seit 2006 das Bekleidungsgeschäft «Riviera» an der Feldbergstrasse.

Die Idee für einen Laden mit neuen und secondhand Kleidern für Kinder hatte sie schon vor einigen Jahren. Nun hat sie zwei Häuser neben dem «Riviera» ein Lokal gefunden, das ihren Wünschen entspricht. Der Name des Ladens steht schon fest: «‹Rimini› eine Mischung aus Riviera und Mini. Und ausserdem ein schöner Wortklang mit positiver Assoziation», erklärt sie.

Otto wohnt selbst schon lange im Quartier, hat zwei Kinder und die Basler Quartierflohmärkte mitinitiiert. «Die Idee liegt eigentlich auf der Hand. Es ist eher merkwürdig, dass sie bisher noch niemand wirklich realisiert hat», sagt sie. Ausser dem kleinen Secondhandladen s’Elefäntli und einer kleinen Auswahl in manchen Brockenstuben gibt es im Kleinbasel tatsächlich kein dauerhaftes Angebot für Kinderkleider aus zweiter Hand. Und auch im Grossbasel gibt es kaum entsprechende Läden. Dabei brauchen gerade Kinder immer wieder grössere Kleider, wenn sie aus den alten herausgewachsen sind.

Eröffnung im November

Der ständige Bedarf steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es viele Familien, die zu Hause kistenweise Kleider lagern, die nicht mehr passen, aber noch brauchbar sind. «Der grosse Aufwand, die Kleider zu fotografieren und im Internet zu verkaufen, ist vielen Eltern zu viel», erzählt Otto von ihren Erfahrungen. Deshalb hat sie ein Konzept entwickelt, bei dem Kundinnen und Kunden sowohl kaufen als auch verkaufen können. «Während der Öffnungszeiten kann jede und jeder Kinderkleider vorbeibringen. Wir schauen sie dann gemeinsam durch und legen die Verkaufspreise fest», sagt sie. Wichtiger als ein perfekter Zustand sei ihr dabei die Qualität der Kleider:

«Wir möchten gerne schöne und hochwertige Waren ankaufen, die auch gut mehrere Jahre getragen werden können. Ob der qualitativ gute Body dann ein kleines Loch hat, ist nicht so entscheidend.»

Wer das Geld direkt bar mitnehmen möchte, bekommt vierzig Prozent des Verkaufspreises, wer einen Gutschein für «Rimini» wählt, bekommt fünfzig Prozent. Verkauft werden die Kleider dann maximal für die Hälfte des Originalpreises, erklärt Otto. Läuft alles nach Plan, wird «Rimini» am 6. November eröffnet.