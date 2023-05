Felix Platter-Spital Gutachten: Für Finanzhilfe an Felix Platter-Spital fehlt die Grundlage Der Kanton Basel-Stadt griff dem Felix Platter-Spital im März finanziell unter die Arme. Ein Gutachten der Privatspitäler kommt nun zum Schluss, dass dafür die gesetzliche Grundlage fehlt.

Der Kanton Basel-Stadt hat sein Dotationskapital am Felix Platter Spital im März verringert. Bild: Erich Meyer

Im März wurde bekannt, dass der Kanton Basel-Stadt sein Dotationskapital am Felix Platter-Spital um 92,5 Millionen Franken verringert. Dafür habe jedoch die gesetzliche Grundlage gefehlt – zu diesem Fazit kommt ein Gutachten, das die Basler Privatspitäler-Vereinigung in Auftrag gegeben hatte. Erarbeitet hatte das Papier Tomas Poledna, Rechtsanwalt und Professor an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich.

Ursache der Wertberichtigung beim Felix Platter-Spital ist das 2019 eröffnete Zentrum Universitäre Altersmedizin Felix Platter. In den Büchern wurde das UAFP mit 249 Millionen Franken aufgeführt. Im Zuge der Verringerung des Dotationskapitals des Spitaleigners, des Kantons, korrigierte man den Wert der Immobilie um 96,2 Millionen. So verringerte sich die Abschreibungslast des Spitals.

Kantonsspital Aargau als vergleichbarer Fall

Rein formalrechtlich sei die Abschreibung gesetzeskonform gewesen, hält Gutachter Poledna fest. Die Spitalleitung sei zu Wertberichtigungen von Gebäuden verpflichtet. Ob das Vorgehen im Fall des UAFP jedoch korrekt gewesen sei, könne nicht beurteilt werden. Denn es fehlten die notwendigen Angaben dazu, wie viel das Gebäude tatsächlich Wert sei.

Tomas Poledna stützt sich bei seinen Ausführungen auf ein Gutachten zur Kantonsspital Aargau AG. Erst vergangene Woche bewilligte das Kantonsparlament eine Finanzspritze von 240 Millionen Franken für «sein» angeschlagenes Spital.

Das Gutachten war schon Ende 2022 zum Schluss gekommen, diese Hilfe sei bundesrechtswidrig – aus drei Gründen: Erstens fehle die gesetzliche Grundlage, zweitens verfälsche eine einseitige Unterstützung den Wettbewerb, drittens bestehe die Gefahr, das man ineffiziente Strukturen subventioniere.