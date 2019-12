Felix W. Eymann (LDP) tritt auf Ende Januar zurück

Er war von 1988 bis 2001 und vom 2005 Grossrat. 2005 Wurde er erneut in den Grossrat gewählt. Bis 1997 war er Mitglied der FDP, wechselte zur DSP und 2012 ging er zur LDP. Er ist in der Gesundheits- und Sozialkommission. Als Grossrat sitzt er seit 2013 in der Delegation IGPK Uni-Kinderspital beider Basel, seit dem 2017 präsidiert er die Delegation.