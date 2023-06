Feministischer Streiktag Sind Sie Feministin, Frau Politikerin? Das sagen diese fünf Basler Volksvertreterinnen Am 14. Juni begeht Basel gemeinsam mit anderen Schweizer Städten den Feministischen Streiktag. Nicht alle werden streiken, aber alle haben eine Meinung zu den Themen Feminismus und dem aktuellen Stand der Gleichstellung. So auch die befragten fünf Basler Politikerinnen. Ihre Antworten sind so unterschiedlich wie ihre Parteizugehörigkeit.

«Lohn, Zeit, Respekt» – das ist der Slogan des diesjährigen Feministischen Streiktags. Dafür werden am 14. Juni wieder viele Menschen auf die Strasse gehen. Die Politik steht derweil aber nicht still. Wie verbringen Basler Politikerinnen diesen Tag? Was ist für sie Feminismus und in welchen Bereichen gibt es in der Schweiz Verbesserungsbedarf in Sachen Gleichstellung? Laetitia Block, Stephanie Eymann, Anouk Feurer, Beatrice Isler und Jessica Brandenburger beantworteten je sieben Fragen zum Thema.

Laetitia Block, SVP, 31:

«Im grossen Ganzen ist die Gleichberechtigung meines Erachtens erreicht»

Stephanie Eymann, LDP, 43:

«Es braucht tägliches Engagement für die Gleichberechtigung, sei es in der Politik oder in der Arbeitswelt»

Anouk Feurer, Junges Grünes Bündnis, 22:

«Gleichberechtigung passiert nämlich nicht nur durch eine Veränderung in Gesetzen, sondern durch den Wandel in der Gesellschaft.»

Beatrice Isler, Die Mitte, 70:

«Es ist an uns Frauen, unsere Söhne dahingehend zu erziehen, dass sie mit anpacken»

Jessica Brandenburger, SP:

«Es ist meine feministische Pflicht, am 14. Juni mein politisches Amt als Grosrätin auszuüben.»