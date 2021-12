Fernwärme IWB investieren in Schwyzer Wärme Die Industriellen Werke Basel sind schweizweit die grössten Betreiber von Fernwärmeanlagen. Ihr Know-how ist gefragt - aber auch ihr Kapital.

Neu mit IWB-Beteiligung: Das Holzheizkraftwerk von Galgenen (Schwyz). Zvg

Wie zu Jahresbeginn beteiligen sich die Industriellen Werke Basel (IWB) nun gegen Jahresende an einem Wärmeverbund im Kanton Schwyz. Im Januar kommunizierten die IWB einen Einstieg beim Aktionariat der Agro Energie Schwyz AG, die 1500 Anschlüsse mit Fernwärme versorgt. Nun beteiligen sich die IWB zu 20 Prozent an der Energie Ausserschwyz AG. Der Einstieg erfolgt über eine Kapitalerhöhung im Umfang von 2,6 Millionen Franken.

Das Schwyzer Energieunternehmen im Zürcher Oberland ist einer Biogasanlage gestartet, dessen Abwärme für den Aufbau eines Fernwärmenetzes genutzt wurde. Seit diesen Wochen ergänzt ein Holzheizkraftwerk die Anlage, was nach einer Vergrösserung des Wärmenetzes ruft. Die Rede ist von einem Investitionsvolumen von 300 Millionen Franken in den kommenden 20 Jahren. Die IWB sind den Schwyzern willkommen als Finanz- wie als Know-how-Partner, da sie in Basel das grösste Schweizer Fernwärmenetz betreiben.

Im Bereich der Grundversorgung investieren die IWB auch in das Basler Fernwärmenetz, um mittelfristig das Gasnetz abschalten zu können. Dafür ist ein Kostenrahmen von 460 Millionen Franken vorgesehen, wobei der Kanton 100 Millionen Franken als bedingtes Darlehen aufbringt. Damit sollen auch jene Strassenzüge mit Fernwärme versorgt werden können, die sich aufgrund der erwarteten Einnahmen nicht rechnen.

Die Engagements in Schwyz müssen sich rechnen. Gemäss Mitteilung erfolgen sie im Rahmen einer von der Regierung gutgeheissenen Wachstumsstrategie. Allerdings geht es auch darum, das rückläufige Geschäft zu kompensieren, das derzeit mit Kunden erzielt wird, die ausserhalb von Basel-Stadt mit Gas beliefert werden.