Fessenheim am Ende: Es dauert nicht mehr lange und das Atomkraftwerk ist gebodigt

Mitten auf einer künstlichen Insel im Rhein steht ein untersetzter Mann und lächelt. Sein Blick richtet sich durch zwei sehr kleine Brillengläser und über den in einen Kanal gezähmten Fluss. «Hei, ist das schön», entfährt es ihm und man weiss nicht genau, was er damit meint, die Situation oder die Szenerie. Es könnte beides sein. Er schaut wieder in die Sonne, die langsam hinter den zwei Türmen und den rechteckigen Gebäuden verschwindet. Ruedi Rechsteiner ist in Hochstimmung. «Fessenheim ist meine Trophäe», sagt er, «mein grösster Sieg». Natürlich hat nicht er allein das Ungetüm gebodigt, das weiss auch Rechsteiner und schiebt es sofort nach. Doch wenn das AKW am 20. Februar tatsächlich den ersten Reaktor abschaltet und wenige Monate später den zweiten, dann kann Rechsteiner behaupten: Er hat seinen Teil dazu beigetragen.

Rechsteiner gründete den Tras, den trinationalen Atomschutzverband gegen Fessenheim, und sammelte so Alliierte – wobei die letzten beiden Wörter bald wegfielen. Der Krieg galt allen AKWs. Jürg Stöcklin, der frühere Maoist und spätere Grünen-Grossrat übernahm das Präsidium. Sie vereinten Gemeinden aus Deutschland, der Schweiz und sogar einige wenige aus Frankreich. Jede Mitgliedsgemeinde bezahlte jährlich pro Einwohner 20 Rappen an den Tras. Dieser zog nicht nur politisch zu Felde, sondern juristisch: Wieder und wieder prozessierte die Atomgegner gegen die EDF. Als Vorbild galt Genf, das auf diesem Weg dem Brutreaktor von Crey-Malville den Stecker gezogen hatte.

Mit dem Ende von Fessenheim schlösse sich ein Kreis. Wie viele seiner Generation bedeutete der Protest in Kaiseraugst 1975 die politische Erweckung von Rudolf Rechsteiner. Weil er damals noch nicht volljährig war, durfte er nur tagsüber demonstrieren. «Zum Schlafen musste ich nach Hause, das Campieren vor Ort haben mir meine Eltern nicht erlaubt», sagt er. Er gründete eine Schülerzeitung und schrieb am Gymnasium Münster gegen den geplanten Meiler an, mit markigen Worten und einem Totenkopf auf dem Titelblatt. Er trat der SP bei und erarbeitete sich einen Namen als Umweltpolitiker, Typus Wadenbeisser im Nationalrat. Rechsteiners Kampf gegen Atomenergie verhalf ihm zu einem Ruf über die Schweizer Grenzen. So kam es, dass eines Tages der französische Umweltaktivist Jean-Jacques Rettig dem Schweizer Politiker brisante Dokumente zuspielte. Die Papiere stammten aus dem Inneren des Électricité de France (EDF), dem französischen Elektrizitätskonzern. Sie behandelten Sicherheitslücken in Fessenheim.

Mit Fukushima kommt das Umdenken

Auf dem «Grand Canal d’Alsace» ruhen sich die Enten aus, Frachtboote ziehen in Richtung Basel vorbei. Mit dem Blick zum AKW erzählt Rechsteiner von Fukushima. Wie er im Spätwinter 2011 in der Rhätischen Bahn sass, als ihn SP-Fraktionschef Roger Nordmann auf dem Handy erreichte und sagte: «Wir haben den Super-GAU». Rechsteiner ist sichtlich bewegt, wenn er sich an die Tage jener Katastrophe in Japan erinnert. Schwingt sogar etwas Genugtuung in seiner Stimme mit? Ganz sicher markiert Fukushima einen Wendepunkt im Kampf gegen die Atomkraft. Erstmals begann man nicht nur einzelne Risiken gesondert anzuschauen: eine Terrorattacke, oder ein Flugzeugunglück. Sondern auch ein Naturereignis, das ein anderes in Gang setzt, bis es schliesslich zur Kettenreaktion im Reaktor kommt. Im Falle von Fukushima war das der Tsunami nach dem Erdbeben.

In Letzterem sieht Rechsteiner auch die grösste Gefahr für Fessenheim. «Sehen Sie, der Pegel des Kanals liegt hier neun Meter höher als das Kraftwerk», sagt Rechsteiner, während wir über den Rhein zur Insel hin fahren. «Bricht der Damm auf der französischen Seite, flutet der Rhein das Kraftwerk.» Rechsteiner dreht sich um. «Schlimmer wäre es aber, wenn der Damm auf der anderen Seite nachgibt und das Wasser in den Althrein fliesst. Dann wären die Kühlbecken im AKW bald leer.»

Ohne Kühlung heizen sich die Brennstäbe auf mehrere tausend Grad auf. Es kommt zur Schmelze im Reaktorkern und im schlimmsten Fall frisst sich die Masse durch ihre Behälter. Es kommt zu einem unkontrollierten Ausbruch der Radioaktivität. Super-GAU. «So. Jetzt dauert es noch sechs Wochen, dann ist der erste Reaktor vom Netz. Darauf nochmals vier Monate, und am 30. Juni wäre ganz Schluss.» Rechsteiner vergräbt seine Hände in den Manteltaschen. Es naht das Ende eines Kampfes, der für viele Aktivisten fast gleich alt ist wie der Spatenstich der Zentrale am 6. Februar 1970. Jean-Jacques Rettig gründete das Komitee «für den Schutz von Fessenheim und der Rheinebene» am 17. Juli des gleichen Jahres. Eine erste Demonstration im Frühling 1971 brachte 1500 Personen zusammen, 1975 waren es 10'000. Mit dem Netzwerk «Sortir du Nucléaire» in Frankreich und der Tras organisieren sich verschiedene Organisationen zu einem grossen Verbund. Zwei weitere Reaktoren wurden in Fessenheim verhindert; insgesamt werden 12 Reaktoren im Oberrhein verhindert, auch in Deutschland.