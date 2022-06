Fest Weniger Feinstaub: Bundesfeier in Basel mit abgespecktem Feuerwerk Das Fest am Vorabend des 1. August findet dieses Jahr in Basel wieder statt. Das Feuerwerk wird auf 16 Minuten verkürzt, da die Feinstaubbelastung reduziert werden soll.

Die einen freut's, die anderen nervt's: Das Feuerwerk anlässlich der Basler Bundesfeier am 31. Juli 2019. Georgios Kefalas/Keystone

Nach zweijähriger Pause gibt es zur Bundesfeier am 31. Juli in Basel wieder ein Feuerwerk. Der Regierungsrat hat dazu einen Beitrag in Höhe von 60'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds bewilligt, wie er heute mitteilt. Die Feierlichkeiten finden wie gewohnt am Kleinbasler Rheinufer zwischen Johanniter- und Wettsteinbrücke statt, auf Grossbasler Seite zwischen Johanniterbrücke und Mittleren Brücke sowie auf dem Marktplatz.

Allerdings wird das Feuerwerk dieses Jahr in abgespeckter Form stattfinden. Der Grund: Die Feinstaubbelastung soll reduziert werden. Dazu werde das Feuerwerk um 30 Prozent gekürzt und dauere neu rund 16 Minuten. Als kompensatorische Massnahme wird das Feuerwerk musikalisch untermalt, in dem eine Audio-Datei aufs Handy heruntergeladen werden kann. Als Alternative kann die Musik auch auf Radio Basilisk gehört werden.

Das Fest wird vom Verein Bundesfeier am Rhein organisiert. Besucherinnen und Besucher können sich an rund 100 Verkaufsständen verköstigen. Zudem treten regionale Musik- und Gesangsformationen auf.