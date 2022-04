Festival BScene 2022: Kompaktes Setting mit grossem Anspruch Das Basler Musikfestival BScene beschreitet mit der Ausgabe «25+1» dieses Wochenende Neuland und bespielt nur ein einziges Areal. Dies jedoch mit üppigem Programm.

Der angesagte Popbarde Sam Himself eröffnet die diesjährige BScene verstärkt durch das Sinfonieorchester Basel. Stefan Tschumi

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es sie bereits, die BScene. Längst ist das Festival für die Musikinteressierten der Region ein fixer Programmpunkt in der jährlichen Agenda. Doch der zweitägige Event, der sich als Plattform für die Bands und Clubs der Stadt versteht, hatte nach Jahren des stetigen Wachstums eine gesunde Grösse überschritten. Die Besuchszahlen waren plötzlich rückläufig, besonders auf den weniger zentral gelegenen Bühnen traten die Acts vor halb­leeren Sälen auf.

Das Team, das sich durch ­regelmässige Wechsel in der professionellen Geschäftsstelle und dem ehrenamtlichen Vorstand seine Jugendlichkeit und Frische zu bewahren wusste, erkannte die Zeichen der Zeit und plante für die Ausgabe von 2020 eine «BScene kompakt», die sich auf die Spielorte um die Kleinbasler Kaserne beschränkte, also auf ein einziges Areal.

Die Probe aufs Exempel

Ein mutiger Wandel, zumal es ein Alleinstellungsmerkmal der BScene war, dass man mit einem Festivalbändeli für zwei Tage in fast alle Clubs der Stadt durfte. Doch es kam gar nicht so weit, dass sich das neue Konzept erproben konnte: Die Ausgabe von 2020 sowie jene vom Folgejahr fielen der Pandemie zum Opfer. Damit fällt die Probe aufs Exempel nun auf die je nach Zählweise 24., 25. oder 26. Ausgabe der BScene (die offizielle Nomenklatur lautet «25+1»), die dieses Wochenende an zwei Tagen stattfindet.

Ein Blick auf den Lageplan auf der Festivalwebsite zeigt, dass die Macherinnen und Macher das Areal gut zu nutzen gedenken: Der Keck-Kiosk gleich bei der Tramhaltestelle dient als Behausung für die Kasse und den Bändelitausch (2-Tage-Pass ab 41 Franken), die Bühnen befinden sich in der «Reithalle» und dem «Rossstall» sowie im «Parterre One».

Neu ist auch das kürzlich eröffnete «K-Haus» mit Saal und Forum als Spielort dazugestossen; Workshops und Installationen laden darüber hinaus dazu ein, dieses Haus zu ent­decken. Und zu guter Letzt dürfte sich die Wiese am BScene-Weekend mit noch mehr Leben füllen als an anderen Abenden ohnehin. Das Wetter verspricht seinen Teil dazu beizutragen.

Unverwüstlicher Indie, melodieverliebter Pop

Doch geht es bei der BScene ­vorrangig um die Inhalte und Darbietungen. Mit knapp drei Duzend Acts ­gestaltet sich das Programm trotz der wegfallenden Bühnen üppig. Man findet darin erstaunlich wenig Altgedientes (etwa die unverwüst­lichen Indierocker von Cloud­ride), manch Erprobtes (die sanften Elektroniker von Juniper oder die melodieverliebten Gute-Laune-Garanten von Nomuel) und sehr viel Neues, Junges und Mutiges. Und zumindest im eröffnenden Slot (Freitag, 20.15 Uhr, in der Reithalle) auch Grossformatiges: Als wäre Sam Himself nicht schon grosskalibrig genug, hat die BScene den angesagten Popsänger mit dem Sinfonie­orchester Basel verkuppelt.

Der verstärkt spielende Klangkörper wird die Songs von Sam Himself plus Band um Arrangements von Michael Künstle und Mark Baechle erweitern. Und auch wenn diese Kollaboration am 21. Oktober im Stadtcasino im Rahmen der «Concert Lounge» wiederholt werden soll, darf man sie dieses Wochenende nicht verpassen.