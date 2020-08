Ein 36-Jähriger war in der Webergasse von einem Unbekannten mit Faustschlägen verletzt worden, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Angegriffene verlor kurz das Bewusstsein und musste durch die Sanität in die Notfallstation eingewiesen werden.

Der Täter flüchtete zwar, die Polizei konnte ihn aber wenig später festnehmen. Es handelt sich um einen 28-jährigen Schweizer.

Da der genaue Tathergang laut Aussage der Polizei noch nicht geklärt sei, nimmt sie sachdienliche Hinweise entgegen.