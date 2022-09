Festwochenende Basel – eine Stadt voller Leben: Nach eventreichen Wochen kehrt nun etwas Ruhe ein Mit Industrienacht, «Flâneur» und Tag der offenen Tür im Biozentrum geht in Basel und Region eine eventreiche Zeit zu Ende.

Was wurde im Vorfeld geschnödet: Tramumleitungen wegen eines Fests in der Innenstadt seien eine Zumutung, tönte es aus düsteren Ecken Basels vor dem Start des Festivals Flâneur. Allen könne man es halt nie recht machen, entgegneten die Organisatoren von StadtKonzeptBasel schulterzuckend.

Höchst diverses Publikum

Aber den meisten haben sie eine Freude bereitet: Zauberhaft, wunderbar gelöst war die Stimmung von Donnerstag bis Samstag im Perimeter Marktplatz bis Barfi auf der Falknerstrasse und Gerbergasse. Ja, «auf», gehörten die Strassen abends doch den Festivalbesuchern. Das Publikum war höchst divers. Es genoss die zahlreichen Konzerte, Foodangebote und Stände mit lokalem Handwerk sicht- und hörbar. Eine Besucherin schwärmte:

«Einfach lässig, dass es auch mal abgesehen von der Fasnacht möglich ist, die Innenstadt verkehrsfrei zu erleben.»

Auf positive Resonanz stiess auch die erste Industrienacht Regio Basel am Freitag, die 20'000 Eintritte verzeichnete. Der Event habe spannende Begegnungen mit innovativen Firmen und der Bevölkerung möglich gemacht, resümierten die Organisatoren. Teilnehmende Firmen wie Novartis zeigten sich gar begeistert. Nelly Riggenbach von der Campus-Kommunikation:

«Die erste Industrienacht war für uns sicher nicht die letzte.»

Am Samstag wiederum lud das Biozentrum der Uni Basel zum Tag der offenen Tür. Den Besuchenden bot sich ein interessanter Einblick in die Forschungswelt. So konnte man zum Beispiel die eigene DNA erforschen – und dabei den etwas anderen Blick auf die Dächer Basels geniessen.

Hunderte Radbegeisterte am «Slow-up»

Zur Krönung schwang sich die Bevölkerung am Sonntag anlässlich des autofreien «Slow-up Basel-Dreiland» aufs Velo und fuhr die autofreie Strecke ab. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause zog der Event Hunderte Radbegeisterte an.

Langweilig wurde es an diesem Wochenende in Basel beileibe nicht. Nach eventreichen Sommerwochen kehrt nun eine ruhigere Zeit ein. Die kühlen Nächte haben es bereits angedeutet: Es herbstelet.