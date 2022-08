Feuerwehr Sieben neue Fahrzeuge für die Feuerwehren beider Basel Am Montag erhielten sieben Feuerwehrstützpunkte beider Basel neue Wechsellade-Fahrzeuge. Die Übergabe erfolgte durch prominenten Besuch: Die Basler Sicherheitsdirektorin und der Baselbieter Finanzdirektor waren dabei.

Stephanie Eymann (l.) und Anton Lauber übergeben den Feuerwehren beider Basel sieben neue Wechsellade-Fahrzeuge. zvg

Am Montag erhielten die Feuerwehren beider Basel neues Material: Fünf Wechsellade-Fahrzeuge wurden den Stützpunktfeuerwehren Laufental, Reinach, Muttenz, Liestal und Sissach übergeben, zwei weitere der Berufsfeuerwehr Basel im Lützelhof. Die Übergabe erfolgte feierlich durch die Basler Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann und den Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber vor der Motorfahrzeug-Prüfstation in Münchenstein.

Die Fahrzeuge, die an die Baselbieter Feuerwehrstützpunkte gehen, finanziert die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV), wie sie in einer Mitteilung schreibt. Inbegriffen seien auch die Wartung und der Unterhalt. Die zwei Fahrzeuge für die Basler Berufsfeuerwehr finanziert die Rettung Basel-Stadt. Alle sieben Wechselladebehälter mussten altershalber ersetzt werden, so die BGV weiter. Die neuen Fahrzeuge seien mit den vorhandenen kompatibel und könnten je nach Einsatz ausgetauscht werden.

Symbolischer Ort der Zusammenarbeit beider Kantone

Die Motorfahrzeug-Prüfstation sei als Ort der langjährigen Zusammenarbeit der beiden Kantone bewusst für die Übergabe gewählt worden. Auch die neue Landratspräsidentin von Baselland, Lucia Mikeler Knaack, war dabei.