FHNW Hochschule für Gestaltung und Kunst erhält eine Stiftung Zwei Basler Kulturstiftungen gründen eine Förderstiftung für die Kunsthochschule der FHNW.

Prof. Dr. Claudia Perren ist seit 1. August 2020 Direktorin der Hochschule für Gestaltung und Kunst. Marianne Vetter

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) hat sich der Unterstützung zweier Basler Kulturstiftungen versichert. Die Tharice Foundation und die Cagliostro-Stiftung gründeten dazu die Foundation for Art and Design in Basel (FAB). Zweck der neuen Stiftung ist die Vergabe von Stipendien, Förderpreisen und Nothilfen an Studierende, die Mitfinanzierung von Projekten sowie die Unterstützung von ehemaligen Studierenden.

Die Tharice Foundation der Familie Aebi-Müller war bisher vor allem für junge Musikschaffende tätig, denen sie hochkarätige Instrumente zur Verfügung stellt. Die Cagliostro-Stiftung der Familie Gloor wurde ursprünglich gegründet, um ein Martinu-Festival zu unterstützen. Im Stiftungsrat der neuen FAB ist die HGK mit der Direktorin Claudia Perren vertreten. Über die genaueren Ambitionen wollte sie auf Anfrage noch keine Auskünfte erteilen.