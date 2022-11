Für viele in der Region gehört ein alljährlicher Besuch an der Basler Herbstmesse einfach dazu. Dieses Jahr wird die Freude allerdings stark getrübt. Mehrere Besuchende berichten von aufdringlichen Bettlern, die als Micky Maus verkleidet zum Teil auf rabiate Art versuchen, an Geld zu kommen.