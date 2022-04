Filmgesetz Das «Lex Netflix» könnte Basler Filmbranche umkrempeln – Jungparteien wehren sich gegen «Zwangsquote» Basler Filmschaffende und bürgerliche Jungparteien sind sich bei der Abstimmung zum Filmgesetz uneins. Klar ist: Ein Ja könnte den Filmstandort Basel nachhaltig verändern.

Eher die Ausnahme denn die Regel: 2019 drehte Schauspieler Anatole Taubman im Basler Marionettentheater. Juri Junkov (Archiv)

Dass es ausgerechnet Jungparteien sind, die sich gegen das «Lex Netflix» wehren, kann Philipp Cueni nicht verstehen. Der Präsident des Filmvereins Balimage setzt sich an vorderster Front für das neue Filmgesetz ein. Dieses sieht vor, dass Streamingdienste sich mit vier Prozent ihres in der Schweiz erwirtschafteten Umsatzes an Schweizer Film- und Serienproduktionen beteiligen. Für inländische private Fernsehsender gilt eine entsprechende Regel seit Jahrzehnten. Zudem würden Streamingdienste neu verpflichtet, zu mindestens 30 Prozent Inhalte zu senden, die in Europa produziert wurden.

«Nachwuchsförderung» nennen das die Befürworterinnen und Befürworter des Gesetzes, die am Montag im Basler Stadtkino ihre Argumente darlegten. Die Basler Filmbranche befinde sich aktuell in einer spannenden Entwicklung, die mit der Einführung eines neuen Fördermodells vor sechs Jahren angestossen wurde.

Kämpfen für das neue Filmgesetz: Frank Matter, Stella Händler, Judith Lichtneckert und Philipp Cueni (v.l.n.r.). Nicole Nars-Zimmer

Waren vorher noch eine Handvoll Produktionsfirmen in Basel ansässig, sind es heute rund zwei Dutzend, so Regisseur Frank Matter. Die Filmförderung habe ein «wahnsinniges Kreativwachstum» bewirkt. Mit Annahme des Gesetzes würden schweizweit 18 Millionen Franken jährlich ins Schweizer Filmschaffen fliessen. «Wenn auch nur eine Million davon nach Basel geht, wäre das sehr viel für uns», so Cueni. Bisher beträgt das jährliche Förderbudget der beiden Basel für Filmprojekte 2,7 Millionen Franken jährlich.

Pro: «Für Junge wichtig, dass Filme sichtbar sind»

Zurück zum Nachwuchs: Genau dieser würde von den zusätzlichen Geldern profitieren, sind jene überzeugt, die eine Änderung des Gesetzes befürworten. Produzentin Stella Händler, die dieses Jahr den Schweizer Filmpreis gewonnen hat, spricht von vielversprechenden jungen Regisseurinnen im Raum Basel. «Für diese jungen Personen ist die Vorstellung wichtig, dass ihre Filme auf Plattformen sichtbar werden, wo auch Junge Kultur konsumieren», so Händler. «Wir können nicht bestehen im Vergleich mit Deutschland und Frankreich. Unsere Filme gehen online völlig unter», sagt auch Matter.

Ausserdem, so Produzentin Judith Lichtneckert, gehe ein Team beim Drehen eines Films dorthin, wo es eine gute Standortförderung erhalte. Das investierte Geld fliesse direkt zum ansässigen Gewerbe. Für dieses sei es deshalb attraktiv, das regionale Filmschaffen zu fördern. Cueni: «Netflix produziert bereits heute in der Region, kommt wegen der hohen Preise aber nicht in die Schweiz.» Basel komme im Schweizer Film kaum vor. «Dabei hätten wir super Voraussetzungen als Drehort.»

Contra: «Staat reisst Entscheide an sich»

Es sind Argumente, mit denen die Gegenseite offenbar wenig anfangen kann. Die Basler Jungparteien von Jungfreisinnigen, SVP und GLP lehnen «die unnötig bevormundende und schädliche Änderung» des Filmgesetzes ab, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Sie unterstützen das Referendum, das die drei nationalen Jungparteien ergriffen haben, nachdem National- und Ständerat der Gesetzesänderung deutlich zugestimmt hatten.

«Der Staat reisst unternehmerische Entscheide an sich», schreiben die Parteien in ihrem Communiqué. Mit der Einführung einer «Zwangsquote» von 30 Prozent europäischen Produktionen würde ein essenzieller Grundsatz über Bord geworfen. «Rein wirtschaftlich-unternehmerische Entscheide sollten nicht Sache des Staates sein», sind sie überzeugt.

Die Auswahl an Produktionen sollte sich an den Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten orientieren. Eine andere Auswahl sei keine Garantie, dass diese Angebote auch aktiv konsumiert würden, sagt Dominik Scherrer, Präsident der Jungfreisinnigen Basel-Stadt: «Es ist vielmehr zu erwarten, dass diese auch weiterhin Ladenhüter bleiben.»

Gegnerschaft fürchtet Schwächung der privaten TV-Sender

Für Demi Hablützel, Präsidentin der Jungen SVP Basel-Stadt, entspricht die Privilegierung europäischer Produktionen einer «konsumentenfeindlichen Zwangsquote». Ausserdem sei die Verpflichtung, vier Prozent der Bruttoeinnahmen ans «unabhängige Schweizer Filmschaffen» zu leisten, eine Steuer für Schweizer Privatsender.

«Die privaten Unternehmen werden vom Staat gezwungen, künftig unabhängig von den Erfolgsaussichten der Projekte finanzielle Mittel an die Schweizer Filmlobby umzuverteilen», heisst es in der Mitteilung. Dies komme einer «klaren Schwächung» der privaten TV-Sender gleich.

Auch das Argument, das Geld fliesse zurück zum lokalen Gewerbe, zieht bei der Gegnerschaft nicht. Für den Gewerbeverband Basel-Stadt handelt es sich bei der Gesetzesänderung um einen «enormen Eingriff in den freien Markt, der mehr Bürokratie verursacht». Befürworter Cueni äussert sich diplomatisch. Das Basler Gewerbe zeige sich im Abstimmungskampf «etwas verschlafen», so seine Antwort auf die Frage, wie er das Engagement seitens Gewerbe wahrnehme.