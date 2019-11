Filmmusik-Konzert in der Basler St. Jakobshalle ist gesichert

Das sinfonische Filmmusik-Konzert «The World of Hans Zimmer» kann stattfinden, wie das Basler Erziehungsdepartement am Dienstag mitteilte. Am selben Tag hatten sich Vertreter der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV) und der involvierten baselstädtischen Dienststellen zusammengesetzt, um die notwendigen Brandschutzmassnahmen garantieren zu können.

Was für Massnahmen ergriffen werden, wurde nicht bekanntgegeben. Das Erziehungsdepartement will am Mittwoch an einer Medienorientierung nähere Details bekanntgeben. Laut Angaben des CEO der BGV ging es bei der Sitzung darum, für die betroffene Eventkategorie mit der Bezeichnung «Are 12» eine dauerhafte Lösung zu finden.

Diese unterscheide sich in wesentlichen Punkten von der Eventkategorie «Are 13», unter der das kurzfristig abgesagte Konzert von Bonez MC und RAF Camora vom letzten Samstag aufgelistet war. Der wesentlichste Unterschied besteht in der Publikumsbelegung der Halle: Beim abgesagten Konzert waren im "Infield-Bereich" Stehplätze vorgesehen, beim kommenden Konzert ist der Publikumsbereich durchgehend mit Sitzplätzen belegt.

Weil dies unter anderem eine geringere Anzahl an Zuschauerinnen und Zuschauern zur Folge hat, seien die Brandschutzbestimmungen für «The World of Hans Zimmer» etwas einfacher zu erfüllen, sagte der BGV-CEO.

Grundsätzlich ist die sanierte St. Jakobshalle, obschon sie bereits vor über einem Jahr wiedereröffnet wurde, brandschutztechnisch noch nicht abgenommen, sagte der BGV-CEO. Eine offizielle und definitive Bewilligung gab es bislang nur für die Spezialkategorie «Swiss Indoors». Konzerte konnten bisher lediglich mit einer provisorischen Bewilligung veranstaltet werden.