Filmmusikfestival Von «Harry Potter» bis «Godzilla» – Filmmusik ohne Bilder Das neue Basel Film Music Festival lud den Komponisten und Oscar-Preisträger Alexandre Desplat zu einem Konzert mit dem Sinfonieorchester Basel.

Komponist Alexandre Desplat wurde für seine Musik schon zweimal mit einem Oscar ausgezeichnet. Bild: Kenneth Nars

Schade hat Joanne Rowling ihr «Harry Potter»-Epos nicht in acht oder neun Bänden erzählt. Dann hätten wir nämlich mit grosser Wahrscheinlichkeit eine oder zwei weitere Filmmusiken von Alexandre Desplat für Harry, Ron & Co. erhalten. Der französische Filmmusikkomponist, der seit «Girl with a Pearl Earring» auch in Hollywood als grosse Nummer gilt, erhielt 2010 den Auftrag für den letzten Teil der «Harry Potter»-Saga «The Deathly Hallows» und schuf mit «Obliviate» und «Lily’s Theme» Filmmusik-Ikonen, die sich als Hit-Songs längst verselbstständigt haben.

Natürlich war diese «Harry Potter»-Musik prominent auch im Konzert vom Freitag vertreten, in dem Desplat einen weit gespannten Querschnitt durch sein Oeuvre präsentierte. Der 1961 geborene Franzose schrieb über 150 Soundtracks zu den unterschiedlichsten Filmthemen und mit den verschiedensten Regisseuren. «Syriana», «The Queen», «The Imitation Game», «The King’s Speech», «Little Women», «The Ghost Writer» sind nur eine kleine Auswahl aus seinem Palmarès, Nominationen zu Golden Globes, Grammys und Oscars sammelte er im Dutzend, und gewann jede dieser Trophäen auch zweimal.

Keine Maestro-Mäzchen

Ein Superstar der Filmmusik also, den das neue Festival nach Basel holte. Aber ohne Starallüren: Wenn Alexandre Desplat dirigiert, wirkt er wie ein charmanter Gentleman, der höflich darum bittet, doch einfach das zu spielen, was seine Hände zeigen. Es wird sofort klar, dieser Dirigent macht keine Pultstar-Show für das Publikum, wie das die Kollegen oft nur zu gerne zelebrieren. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Desplat seine Musik üblicherweise im Studio und ohne Publikum dirigiert. Da sind Präzision und Professionalität gefragt, keine Maestro-Mätzchen.

Ein bisschen farbiges Licht, sonst gibt es keine optische Unterstützung für dieses Filmmusik-Konzert. Man ist seiner Fantasie überlassen – oder den Erinnerungen an oft längst vergangene Kino-Abende.

Monster und Mandolinen

Tatsächlich hilft es enorm, wenn man Filmbilder aus dem Gedächtnis abrufen kann wie bei Jonathan Glazers umstrittenem Liebesdrama «Birth» mit Nicole Kidman oder «Shape of Water» von Guillermo del Toro, jener schaurig-schönen Liebesgeschichte zwischen einer unterprivilegierten Putzfrau und einer amphibischen Kreatur in den Katakomben eines Geheimlabors.

Nicht alles erschliesst sich so gut wie die dunkel dräuenden Bass-Linien für das «Godzilla»-Remake von 2014. Dazu kann man sich das Monster geradezu bildlich vorstellen. Wenn aber atmosphärische Klänge oder emotionale Stimmungen in den Partituren aufscheinen, ist die Musik dagegen eher schwierig nachzuvollziehen, wenn man den Film nicht kennt. Wunderbar hingegen funktioniert die Mandoline als Soloinstrument für «The Grand Budapest Hotel», eine jener beiden Filmmusiken, für die Desplat den Oscar erhielt. Die andere – «Shape of Water» – spielte er natürlich auch, grundiert vom Solo-Akkordeon diesmal.

Eine Premiere brachte er als Zugabe mit, aus «The French Dispatch», der Reportage-Hommage, die eben noch in den Kinos lief. Und ganz zum Abschied gab es das Thema aus «New Moon», dem zweiten Teil der «Twilight»-Saga, das vielleicht der grösste Ohrwurm ist, den Alexandre Desplat je komponiert hat. Das Publikum freute sich sichtlich, Desplat freute sich auch und filmte die Standing Ovations mit dem Handy, bevor er sich den Stapel mit seinen Partituren unter den Arm klemmte und deutlich machte, dass nach drei Stunden nun wirklich Schluss sein müsse.