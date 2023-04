Finanzen Bank CIC spricht von positivem Ergebnis – und verliert fast kein Wort zu den Turbulenzen Die fragwürdige Kreditvergabe in der Filiale St. Gallen sorgte für negative Schlagzeilen. Im Geschäftsbericht verliert die Bank mit Sitz in Basel nur wenige Sätze über den peinlichen Fall.

Der Gewinn der Bank sank im vergangenen Jahr um 27 Prozent auf 26,2 Millionen Franken. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Geschäftsbericht der Bank CIC umfasst 68 Seiten. Nur gerade an zwei Stellen erwähnt das Unternehmen kurz den Fall St. Gallen, der die Bank schweizweit in die Schlagzeilen brachte. In der Medienmitteilung verliert die CIC kein Wort dazu.

In der Ostschweizer Stadt vergab die Basler CIC Kredite in der Höhe von 25 Millionen Franken für einzelne Immobilienprojekte, bei denen der Kunde kaum eigene Mittel aufgebracht hat. Dieser soll ein Schweizer griechischer Abstammung sein, der ein eigenes Baugeschäft betreibt und in Renditeimmobilien investiert. Im Gegenzug habe der Kunde den Leiter der St. Galler Filiale zu Ferien in Griechenland eingeladen.

Nachdem die Bank CIC lange zum Fall geschwiegen hatte, äusserte sie sich Ende Januar in der bz dazu, ohne aber auf Details einzugehen. Im Vergleich zur grossen medialen Aufmerksamkeit sei der Fall in St. Gallen angesichts der Höhe des Eigenkapitals der Bank sehr klein, sagte Verwaltungsratspräsident Eric Charpentier.

CIC-Präsident Eric Charpentier. Bild: Roland Schmid

Damals wie heute spielt der Franzose den Fall herunter. In seinem Vorwort spricht er von «Unregelmässigkeiten» in der Niederlassung St. Gallen. Das Kreditvolumen von 25 Millionen Franken stellt er ins Verhältnis der Bilanzsumme. Im Vergleich zu den knapp 13 Milliarden Franken seien dies 0,2 Prozent.

Der Verwaltungsrat habe umgehend alle gebotenen Massnahmen ergriffen. Sämtliche internen Kontrollverfahren seien «noch weiter» verstärkt worden. Etwas weiter unten heisst es im Geschäftsbericht, die Finanzmarktaufsicht sei umgehend informiert worden. Weder die finanzielle Basis noch die Bonität der Bank werde infrage gestellt.

Rückstellungen steigen massiv

Im vergangenen Jahr stieg der Erfolg aus dem operativen Geschäft stärker als der Aufwand. Der Gewinn vor Abschreibungen, Wertberichtigungen und Steuern kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent. Da aber die Bank ihre Rückstellungen um 19,5 Millionen Franken erhöhte, sank der Gewinn um 27 Prozent auf 26,2 Millionen Franken.

Wie sehr der Fall St. Gallen mit den massiv gestiegenen Rückstellungen zusammenhängt, sagt die Bank nicht. Die neu gebildeten Reserven und Rückstellungen hätten mehrere Auslöser, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Aufgrund der weiterhin bestehenden makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten sei die Risikovorsorge gestärkt worden. Dies sei etwa durch die Neubildung von Wertberichtigungen für Ausfallrisiken oder die Bildung von Reserven für allgemeine Bankrisiken geschehen.

Ausserdem habe die Bank erstmalig Rückstellungen für latente Ausfallrisiken vorgenommen. Diese seien nun im Einklang mit den Rückstellungsprinzipien des Mutterhauses, der französischen Gruppe Crédit Mutuel. Diese vorsichtige Rückstellungspolitik habe zum Ziel, den künftigen erwarteten sowie unerwarteten Risiken Rechnung zu tragen.