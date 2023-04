Finanzen «Ihr Zugriff auf das Digital Banking wurde gesperrt»: Die BKB redet die Probleme über das neue Programm klein Die Basler Kantonalbank hat über Ostern ihr neues E-Banking in Betrieb genommen. Die Kunden bemängeln Sicherheit und klagen über erfolgloses Login oder gescheiterte Zahlungen. Die BKB spricht aber nur von «vereinzelten Anfangsschwierigkeiten».

Die Basler Kantonalbank in der Aeschenvorstadt wird in den letzten Tagen gut besucht. Bild: Roland Schmid

Seit einigen Tagen ist das moderne Digital Banking der Basler Kantonalbank (BKB) in Betrieb. Doch bei einigen Kundinnen und Kunden hapert das neue E-Banking-Programm auf Computer und Handy noch mächtig. Ob gescheitertes Login, fehlende Sicherheit oder Zahlungen, die nicht gemacht werden können: Viele Kundinnen und Kunden stehen bei der BKB an.

Die BKB macht auf ihrer Website folgende Werbung: «Mit Smartphone oder Computer erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte sicher und bequem online.» Wer aber auf dem Handy ein altes Betriebssystem, sprich das Handy nicht auf dem neusten Stand hat, kann die neue App gar nicht bequem herunterladen. Denn die Sicherheit wäre bei alten Handys nicht gewährleistet. Wer die App aus diesen Gründen nicht herunterladen kann, benötigt ein zusätzliches Gerät für die Authentifizierung. Dieses Gerät kostet 60 Franken.

Gesperrter Zugriff trotz richtigem Login

Trotz Gerät funktioniert die neue Plattform nicht überall. Die ersten Schritte seien simpel, schildert ein Kunde. «Meine Daten waren bereits beim Login gespeichert.» Auch der QR-Code ploppte auf dem zusätzlichen Gerät auf. Sobald dieser Code gescannt wurde, erhielt er zwar eine sechsstellige Zahl für das Login, doch dann kam die Meldung: «Ihr Zugriff auf das Digital Banking wurde gesperrt.»

Bei einem anderen Kunden funktioniert das Login zwar einwandfrei, dafür kann er keine Zahlungen mehr tätigen. Der Kunde wollte eine Überweisung machen, wobei er alle Angaben ohne Problem einfügen konnte. Als er am Schluss die Zahlung signieren musste, wählte er die Option mit der Gesichtserkennung. «Ich habe es einige Male erfolglos probiert. Das Geld ist erst nach einigen Stunden vom Konto weg», sagt er.

Falls die Überweisungen nicht funktionieren, muss die Zahlung entweder am Schalter oder über das Beratungszentrum getätigt werden. «Die Überweisung am Schalter ist zwar kostenpflichtig, wird nun aber bei technischen Problemen aus Kulanz kostenlos angeboten», sagt Patrick Riedo, Mediensprecher der Basler Kantonalbank.

Die Sicherheit im Vordergrund

«Das A und O von E-Banking ist die Sicherheit», sagt der Mediensprecher weiter. Deshalb hat die BKB auch auf die Zweifach-Authentifizierung umgestellt. Eine Kundin bemängelt jedoch die Sicherheit. Die App bleibe nach der Registrierung ohne Time-out aktiviert. Zudem könne der immer gleichbleibende Zahlencode leicht geknackt werden, sagt sie. Die BKB habe ihr empfohlen, das Handy nicht herumliegen zu lassen. Auf spezifische Fälle kann Riedo keine Auskunft geben.

«Wir haben nach wie vor viele Anfragen», sagt der Mediensprecher. Trotzdem versichert er, dass das neue System bei einem grossen Teil funktioniert habe. «Es gibt noch vereinzelte Anfangsschwierigkeiten.» Bei wie vielen Personen das Programm nicht funktioniert, will die BKB nicht verraten. Sie teilten aber bereits gegenüber der bz mit, dass nur bei einem kleinen Teil der Kundinnen und Kunden technische Schwierigkeiten aufgetreten seien. Die Mitarbeitenden am Schalter sowie am Telefon sind jedoch dauerhaft besetzt, um Lösungen für die E-Banking-Probleme zu suchen.