Finanzen Kunden der BKB ärgern sich: Die Umstellung auf das neue E-Banking macht Probleme Die Basler Kantonalbank hat über das Osterwochenende eine neue Plattform fürs E-Banking aufgeschaltet. Das Geldinstitut spricht von technisch bedingten Schwierigkeiten. Einige Kundinnen müssen lange auf eine Lösung warten.

Bei der Basler Kantonalbank BKB läuft das neue E-Banking-System alles andere als Rund. Bild: Roland Schmid

Die Generalüberholung war dringend nötig. Die Basler Kantonalbank (BKB) hat am Wochenende ihr neue E-Banking-Plattform aufgeschaltet. Die Vorgängerin war hoffnungslos veraltet und erhielt von den Nutzerinnen und Nutzern entsprechend schlechte Bewertungen.

Der Neustart scheint nur sehr bedingt geglückt. Die bz erreichten mehrere Klagen von Kundinnen und Kunden. Diese bekundeten grosse Mühe, sich in das neue System einzuloggen – oder scheiterten ganz. Das führte zu «sehr vielen Kundenanfragen», wie die Bank auf ihrer Homepage schreibt. Es könne zu verlängerten Antwortzeiten kommen. Auch in den Filialen war phasenweise ein grosser Andrang zu beobachten.

Die BKB zeichnet ein anderes Bild: «Im Rahmen der Umstellung sind bei einem kleinen Teil der Kundinnen und Kunden technisch bedingte Schwierigkeiten aufgetreten», sagt ein Sprecher. Die Fachleute der Bank würden mit Hochdruck daran arbeiten, das Problem bei den betroffenen Kundinnen und Kunden so rasch als möglich zu beheben. «Wir bedauern die damit verbundenen Unannehmlichkeiten und entschuldigen uns dafür», sagt der Sprecher. Für eine grosse Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer sei der Wechsel jedoch problemlos verlaufen.

Trotz mehrfacher Versuche gescheitert

Eine Kundin schilderte der bz ihre Probleme. Sie wollte sich am Dienstag ins E-Banking einloggen, um mehrere Zahlungen zu tätigen. Ihr Versuche, sich mittels neuer App für die neue Plattform zu registrieren, schlugen fehl. Ein Mitarbeitender der BKB habe am Dienstagnachmittag versucht, das Problem der Kundin per Telefon zu beheben. Trotz mehrfacher Versuche scheiterte auch er.

Kurz danach startete eine weitere BKB-Mitarbeiterin einen zweiten Versuch. Das gesamte Prozedere dauerte mit einem kurzen Unterbruch gegen zwei Stunden.

In der Folge bot die BKB der Kundin an, das Problem der IT vorzulegen. Ein Angestellter dieser Abteilung hätte der Kundin am Mittwochmorgen um 9 Uhr anrufen sollen. Da sie nichts hörte, meldete sie sich wieder bei der BKB – erfolglos. In der Warteschlange wurde der Kundin automatisiert ein Rückruf angeboten, allerdings erst am Donnerstagnachmittag.

Sie befinde sich derzeit im Blindflug, beklagt sich die Kundin. Sie sehe nicht, welche Zahlungen eingegangen sind. Selber könne sie keine Transaktionen tätigen. Gerade für Firmen sei dies höchst unangenehm. Sie wartet noch immer auf einen Rückruf und spricht von einem unhaltbaren Zustand.

18 Monate Vorbereitungszeit

Die Frage, wie lange noch mit technischen Schwierigkeiten zu rechnen sei, beantwortet die Bank nicht. Aufgrund der Umstellung habe die BKB erwartungsgemäss viele Anfragen von Kundinnen und Kunden erhalten. Daher sei es möglich, dass «trotz zusätzlich zur Verfügung gestellten Kapazitäten» zurzeit zu verlängerten Antwortzeiten kommen könne. «Wir danken unseren Kundinnen und Kunden für das Verständnis», sagt der Sprecher.

An der Jahresmedienkonferenz im Februar sagte Bankchef Basil Heeb, die Vorbereitungszeit für die Umstellung habe eineinhalb Jahre gedauert. Damals sagte er, die Bank rechne mit einem Einführungstermin spätestens Ende Mai.