Finanzen Langweilig, aber solide: Die Basler Kantonalbank wächst leicht und steigert den Gewinn Im Gegensatz zur Konkurrentin im Baselbiet lässt sich die BKB derzeit auf keine Abenteuer ein. Der Kanton profitiert davon in Form einer Gewinnausschüttung von 85 Millionen Franken.

Er ist der Inbegriff des risikoarmen Geschäftens: Basil Heeb, Chef der Basler Kantonalbank. Bild: Patrick Straub/Keystone

Einer der letzten Skandale ist nur noch eine Fussnote. Um eine Strafverfolgung wegen der Schwarzgelder in den USA zu entgehen, zahlte die Basler Kantonalbank im Jahr 2018 eine Busse von 60 Millionen Dollar an die US-Justiz. Auch andere Blamagen, wie etwa die Zusammenarbeit mit der Anlagebetrügerin ASE im Fricktal, sind längst in Vergessenheit geraten.

Damit akzentuiert sich der Kontrast zur Konkurrentin BLKB. Die Basellandschaftliche Kantonalbank hat die Rolle jenes Geldinstituts in der Region übernommen, die höhere Risiken fährt, in dem sie vermehrt ausserhalb ihres Stammgebiets zu wachsen versucht.

So ist es nun die BLKB, die mit ihren «strategischen Initiativen» die Baselbieter Politik auf den Plan gerufen hat. Die Gründung der Tochter Radicant und die wieder verkaufte Beteiligung an der Onlinebank Swissquote sind nur zwei Stichworte dazu. Obwohl die Baselbieter Regierung diese Aktivitäten nicht als problematisch beurteilt, dürfte das Thema politisch noch nicht abgeschlossen sein.

Die beiden Kantonalbanken haben ihre Rollen getauscht

Die BKB versuchte zwar jüngst ebenfalls, sich ausserhalb des Kerngeschäfts auszubreiten. So hat sie Anfang 2019 ein selbstständiges Innovationszentrum, die Keen Innovation AG, gegründet. Auf einer Plattform für Start-up-Unternehmen wurden rund 200 Ideen durchgetestet. Richtig funktioniert hat das nie, keine zwei Jahre später zog die Bank dem Projekt den Stecker. Wie viel Geld das Abenteuer kostete, sagte die BKB nicht.

Die Basler setzen weiterhin auf ihre langjährige Tochter, die Bank Cler. Das schweizweit tätige Unternehmen konnte in den vergangenen Jahren seine Erfolgszahlen kontinuierlich steigern.

Die BKB fällt vor allem mit Stabilität auf. Es gelte die vier Pfeiler der Strategie unverändert weiterzuführen, sagte Konzernchef Basil Heeb an der Bilanzmedienkonferenz: «Wir wollen auf unseren Stärken aufbauen, die Nachhaltigkeit weiter verankern, zusätzliche Partnerschaften eingehen und die Kosteneffizienz verbessern.»

Auch wenn dieses solide, etwas behäbige Geschäften vielen als langweilig erscheint, so ist dies für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sowie den Kanton durchaus von Vorteil: Die Risiken sind überschaubar, die Erträge steigen kontinuierlich.

Neues E-Banking noch in diesem Frühling

In Zahlen ausgedrückt, hat sich der Geschäftserfolg im vergangenen Jahr um vier Prozent erhöht. Zwar ist der Ertrag mit knapp einem Prozent nur leicht gewachsen. Da die Bank den Aufwand um zwei Prozent drücken konnte, erhöht sich das Ergebnis unter dem Strich entsprechend stärker als der Ertrag.

Die Bank steigerte die Reserven für allgemeine Bankrisiken weniger stark als im 2021. Daher stieg der Reingewinn um 15 Prozent auf 139 Millionen Franken markant. Der Kanton profitiert von einer Gesamtausschüttung der Bank von 85 Millionen Franken.

Derweil dürfen sich die Kunden endlich über eine neue E-Banking-Plattform freuen. Das derzeitige Angebot ist stark veraltet und erhält von den Nutzerinnen und Nutzern entsprechend schlechte Bewertungen. Nach 18 Monaten Vorbereitungszeit soll die Anwendung spätestens Ende Mai auf sämtlichen Endgeräten wie PC und Smartphone funktionieren.