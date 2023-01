Finanzen Nach Kreditaffäre: Neue Chefin wechselt von der Europäischen Zentralbank zur Basler CIC Die Luxemburgerin Livia Moretti wird per 1. Februar Chefin der Bank CIC. Ihr Vorgänger musste wegen allzu grosszügiger Kreditvergabe gehen.

Die Bank CIC am Basler Marktplatz. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Name kursierte bereits, nun ist es definitiv. Die Luxemburgerin Livia Moretti wird per 1. Februar neue Chefin der Basler Bank CIC. Sie übernimmt von Thomas Müller, der das Unternehmen im Dezember verlassen musste. In der Zwischenzeit übernahm David Fusi.

Livia Moretti wird per 1. Februar 2023 neue Chefin der Bank CIC. Bild: zvg

Moretti verfüge über eine solide und umfassende internationale Management-, Bank- und Finanzkompetenz, schreibt die CIC in einer Mitteilung. In den letzten zehn Jahren war sie Mitglied der Direktion der Europäischen Zentralbank, «wo sie sich umfangreiche Kenntnisse über die Strategie, Praxis und Regulierung des internationalen Bankwesens aneignete». Moretti begann ihre Karriere bei einer Privatbankgruppe in Luxemburg. Sie lebt mit ihrer Familie in Basel.

Weitere Kündigungen in der Schweiz

In der Mitteilung verliert die Bank CIC kein Wort über die Missstände in der St. Galler Niederlassung. Diese hat allzu freizügig Kredite an einen Immobilieninvestor vergeben. Die Bank hat inzwischen die Finanzmarktaufsicht über ihr «unangemessenes Geschäftsverhalten» informiert. Im Zuge dessen mussten neben Müller auch Deutschschweiz-Chef Christoph Bütikofer und der Leiter der St. Galler Filiale gehen. Dem Vernehmen nach sollen auch weitere hochrangige Kaderleute entlassen worden sein.

Die Bank hat trotz mehrfachen Anfragen bislang keine Stellung zum Fall und zu den Entlassungen genommen.