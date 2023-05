Finanzhilfe Immer weniger Baslerinnen und Basler beziehen Sozialhilfe Die Sozialhilfequote im Kanton Basel-Stadt sinkt seit 2017 – im vergangenen erneut auf 5,3 Prozent. In der Stadt Basel beziehen im Schnitt rund 4200 Personen keine Sozialhilfe, obwohl sie Anspruch hätten.

Der Bezug von Sozialleistungen im Kanton Basel-Stadt sinkt. Symbolbild: Gabriele Putzu

Die Nichtbezugsquote bei der Sozialhilfe liegt in der Stadt Basel bei 30 Prozent. In den Jahren 2016 bis 2020 bezogen also im Schnitt 4200 Einwohnerinnen und Einwohner keine Sozialhilfe, obwohl sie eigentlich Anspruch darauf gehabt hätten.

Wie das statistische Amt Basel schreibt, betrug die Sozialhilfequote im vergangenen Jahr 5,3 Prozent. Seit 2017 sinkt der Anteil an Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezügern stetig. Auch die Anzahl der Personen, die Sozialleistungen, also etwa Prämienverbilligungen oder Familienmietzinsbeiträge beziehen, sank im Jahr 2022. Die am häufigsten beanspruchte Sozialleistung bleibt die Prämienverbilligung.

So erhielten 2022 rund 52'000 Personen Prämienverbilligungen. Mit insgesamt 210 Millionen Franken ist der Beitrag an die Krankenversicherung die umfangreichste Sozialleistung des Kantons.