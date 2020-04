Finanzielle Unterstützung für Selbstständigen, die indirekt unter dem Lockdown leiden

Sie fielen zwischen Stuhl und Bank: Personen, die theoretisch hätten weiterarbeiten können, die wegen Corona aber erhebliche Einbussen erlitten. Dazu gehört die Physiotherapeutin, deren Patienten wegen der schieren Unmöglichkeit, die Abstandsregeln einzuhalten, fernblieben. Und dazu gehört der oft zitierte Taxifahrer, der noch hätte arbeiten können. Doch wen sollte er fahren, wenn die Devise doch #stayathome lautete?

Seit Anfang Monat gibt es für die Betroffenen im Kanton Basel-Stadt eine Lösung: Selbstständige, die indirekt von der Coronakrise betroffen sind, können beim Kanton finanzielle Unterstützung beantragen. Wie das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) auf Anfrage der bz bekannt gibt, hatten am Montag bereits 1020 Personen diese Möglichkeit wahrgenommen und ein entsprechendes Formular eingereicht. Die meisten Gesuche hätten bisher die erwähnten Gruppen, namentlich Medizinalpersonal und Taxifahrer eingereicht, sagt die Generalsekretärin des WSU, Brigitte Meyer.

In einem am 20. März vom Bundesrat verabschiedeten Massnahmenpaket zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise war bereits Nothilfe für direkt betroffene Selbstständige vorgesehen. Damit gemeint sind Berufsgruppen, die wegen der verordneten Massnahmen ihren Betrieb ganz schliessen mussten.

Basler Betroffene erhalten ab dieser Woche Beiträge

Um die entstehende Lücke zu füllen, beschloss die Basler Regierung, 20 Millionen Franken für diejenigen zur Verfügung zu stellen, die keinen Anspruch auf die Erwerbsersatzleistungen des Bundes hatten. Hatten – denn mittlerweile ist der Bund nachgezogen und hat am Donnerstag bekannt gegeben, den Erwerbsersatz-Anspruch auch auf indirekt Betroffene auszuweiten.

Der Kanton wird für sein schnelles Handeln nicht belohnt: «Basel-Stadt wird das bereits gesprochene Geld nicht vom Bund oder den Ausgleichskassen zurückerhalten», sagt Brigitte Meyer vom WSU. Es handle sich um kantonale Unterstützungsleistungen.

Während die indirekt Betroffenen aus anderen Kantonen frühestens ab Mitte Mai mit Beiträgen rechnen können, zahlt Basel-Stadt noch im Lauf dieser Woche den ersten Antragsberechtigten die Erwerbsersatzentschädigung aus.

Für diejenigen, die im Paragrafen-Dschungel den Überblick verloren haben und sich nicht sicher sind, ob sie antragsberechtigt sind und an wen sie sich wenden müssen, hat Brigitte Meyer einen Tipp: «Melden Sie sich einfach bei Ihrer Ausgleichskasse. Die Leute da wissen, wie vorgehen.»