Finanzspritze von 2,4 Millionen: Basler Regierung unterstützt Tierpark Lange Erlen

Grund für die Finanzhilfe sei, dass die Betriebskosten des beliebten Erholungs- und Freizeitparks die finanziellen Möglichkeiten des Erlen-Vereins übersteigen würden, teilte die Basler Regierung am Dienstag mit. Habe die Stiftung Tierpark Lange Erlen in den letzten Jahren die Differenz noch ausgeglichen, sei dies in den Folgejahren aufgrund eines Rückgangs der Einnahmen nicht mehr im gleichen Rahmen möglich.

Der 1871 gegründete Tierpark Lange Erlen im Landschaftspark Wiese finanziert sich zum Grossteil aus Mitgliederbeiträgen, Spenden und zu einem geringen Teil aus Erträgen aus Aktivitäten des Tierparks.