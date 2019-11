Heute am frühen Morgen ist beim Gartenbad Eglisee in Basel ein Firmenfahrzeug in Brand gesetzt worden. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden, teilte die Basler Staatsanwaltschaft mit.

Ein vorbeifahrender Automobilist habe um 2.00 Uhr in der Früh das brennende Fahrzeug an der Fasanenstrasse entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese habe den Brand wenig später löschen können. Die Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen.