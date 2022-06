«Flâneur-Festival» In den bepflanzten Basler Brunnen sprudelt ab nächstem Dienstag wieder Wasser Die Aktion des Stadtraum Festivals erregte viel Aufmerksamkeit –insbesondere in Hinblick auf die heissen Temperaturen. Jetzt wird die Aktion vorzeitig beendet.

Blumen statt Wasser in vier Basler Brunnen gibt es nur noch bis zum kommenden Dienstag. Kenneth Nars

Mit bepflanzten Brunnen wollte das «Flâneur-Festival» in Basel auf das saubere Trinkwasser, das in rund 200 Brunnen sprudelt, aufmerksam machen. Vier wurden mit Erde gefüllt und bepflanzt. Zwar schön für das Auge, sorgte die Aktion aber auch für viel Kopfschütteln in den sozialen Medien. Wie das Onlineportal «Onlinereports» berichtete, habe eine Künstlerin gar einen kreativen Protest gegen die Aktion auf die Beine gestellt.

Am Dienstagabend berichtete dann «Telebasel», dass «konkrete Hinweise» darauf hindeuten, dass das Projekt abgebrochen wird. Recherchen der bz bestätigen dies. Wie das «Flâneur-Festival» in einer Mitteilung schreibt, habe man mit der Aktion Aufmerksamkeit erregen wollen und habe das auch erzielt.

Das Festival schreibt in einer Mitteilung, dass das Ziel der Aktion erreicht sei und sie deshalb - sowie wegen der heissen Temperaturen - vorzeitig nach einem Monat beendet werde. Ab dem kommenden Dienstag sprudelt wieder in allen 200 Brunnen Trinkwasser.