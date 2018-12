Zwei Dutzend Teilprojekte werden unterstützt. Ein grosser Anteil der Gelder fliesst in den Aufbau von Infrastruktur. «In unserer Region mangelt es an Betrieben, die landwirtschaftliche Rohstoffe zu qualitativ hochstehenden Regionalprodukten weiterverarbeiten können», sagt Lukas Kilcher, Leiter des Ebenrain-Zentrums für Landwirtschaft, Natur und Ernährung in Sissach. «Der Nachholbedarf ist gross, ebenso das Potenzial.» Beispiel Fleischverarbeitung: Im Baselbiet gibt es nur noch 13 Betriebe, die selber schlachten, Tendenz rückläufig. Die meisten sind zudem überlastet. Deshalb bekunden Spezialitätenmetzgereien Mühe, ihr Fleisch in der Region zerlegen zu lassen.

Regionale Lebensmittel liegen im Trend. Auch in der Schweiz investieren bereits viele Kantone in regionale Projekte und eigene Marken. Nicht so die beiden Basel. Doch das soll sich ändern: Die Regierungen der Kantone haben unter dem Label «Genuss aus Stadt und Land» ein gemeinsames Entwicklungsprojekt erarbeitet. 16 Millionen Franken sollen bis 2025 in den Aufbau verarbeitender Betriebe für regionale Produkte wie Milch, Fleisch, Gemüse und Früchte, in Verkaufsplattformen und Marketingaktivitäten fliessen. Davon steuert Baselland 3,95 Millionen, Basel-Stadt 1,95 Millionen Franken bei; der Bund beteiligt sich mit weiteren 4,9 Millionen.

Die Grossmetzgereien im Mittelland sind eher auf Massenprodukte ausgerichtet. Das Entwicklungsprojekt beider Basel unterstützt nun mit 4 Millionen Franken den Aufbau eines Lohnschlachthofs in Itingen, dies in Zusammenarbeit mit bestehenden Metzgereien. Diese ermöglicht es, Fleisch mit möglichst kurzen Schlachtwegen in der Region zu verarbeiten. Die gesamte Wertschöpfung, von der Urproduktion bis zum Verkauf, bleibt somit in der Region.

Dasselbe gilt für weitere Produkte. So wird in Wenslingen eine Manufaktur für Zwetschgen und andere Früchte aufgebaut. Dort sollen hochwertige regionale Spezialitäten gepresst, getrocknet oder gefroren werden können. Auf dem Hofgut Dietisberg in Läufelfingen ist eine Milchabfüllanlage geplant, die es erlaubt, künftig die gesamte auf dem Hof produzierte Milch weiterzuverarbeiten. Auch Käsereiprojekte sind Teil des Programms. «Gerade die regionale Milchverarbeitung ist sehr interessant für die Bauern, denn damit können sie einen höheren Milchpreis erzielen», sagt Kilcher. Das Programm unterstützt auch die Weiterentwicklung bestehender Projekte und Initiativen wie die Direktvermarktung von Gemüse durch den Birsmattehof in Therwil. Der Support durch die Kantone soll helfen, das bestehende Abosystem effizienter zu gestalten.

Kilcher stellt klar, dass die Kantone nicht selber Projekte entwickeln, sondern ausschliesslich Eigeninitiativen von Bauern und Verarbeitern unterstützen. Diese würden massgeblich Eigenmittel investieren. Alle Projekte seien einer strengen Prüfung unterzogen worden. Ebenfalls betont der Ebenrain-Chef, dass ausschliesslich der Aufbau von Produktions-Infrastruktur und Marketing-Aktivitäten in den Genuss der Gelder kommen. Weder werden Land- und Fahrzeugkäufe unterstützt, noch Betriebsbeiträge gesprochen. «Am Schluss müssen alle Projekte selbsttragend sein.»

Zugang zu Restaurants verbessern

Vom Impulsprogramm erhoffen sich die beiden Basel ein markantes Umsatzwachstum für lokal produzierte, hochwertige Lebensmittel und eine entsprechende Wertschöpfung in den produzierenden, verarbeitenden und verkaufenden Betrieben. Zudem soll der Zugang der Grossverteiler, Verarbeiter und Gastronomen zu diesen Lebensmitteln verbessert werden. «Davon profitieren auch die Konsumenten», stellt Kilcher klar. Die Mehreinnahmen beziffern die Kantone über die Projektdauer auf 20 Millionen Franken. Von der dynamischen Entwicklung in der Landwirtschaft profitierten auch nachgelagerte Sektoren, auch würden Arbeitsplätze geschaffen.

Am Anfang stand 2015 die erfolgreiche Teilnahme des Kantons am Wettbewerb für Regionalprodukte, wo Baselbieter Produkte mehrere Medaillen gewannen. Im Herbst 2016 war Liestal Genuss-Hauptstadt im Rahmen der jährlichen Genusswoche. Dabei wurde die heutige Marke «Genuss in Stadt und Land» lanciert. Dazu Kilcher: «Diese Veranstaltungen haben bei den Bauern ein Feuer entfacht und auch uns am Ebenrain gezeigt: In diesem Bereich wollen wir vorwärtsmachen.»