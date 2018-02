David J. Rowland gehört zu den besten seines Fachs. Der New Yorker Anwalt hat sich mit seiner kleinen Kanzlei Rowland & Petroff darauf spezialisiert, Erbschaften zu erstreiten. In den nächsten Wochen trifft er Felix Uhlmann, den Präsidenten der Basler Kunstkommission, also des Aufsichtsgremiums des Kunstmuseum Basel. Denn mit den Baslern hat Rowland seit zehn Jahren eine Rechnung offen. 2008 lehnte die Regierung eine Restitutionsforderung, die Rowland für die Erben des Berliner Kunstsammlers Curt Glaser erhoben hatte, schnöde ab – mit fehlerhafter Begründung, wie sich mittlerweile erwiesen hat. Nun ist die Forderung wieder auf dem Tisch.

Rowland gibt sich bedeckt. Auf Medienanfragen reagiert er grundsätzlich nicht. Der schwedische Journalist Anders Rydell hat den Hintergrund des Anwalts für das Buch «Hitlers Bilder» recherchiert: Nach dem US-Examen arbeitete Rowland Ende der 1980er-Jahre während dreier Jahre in deutschen Anwaltskanzleien, um die Sprache zu lernen. Kaum zurück in den USA, fiel die Berliner Mauer und ihm damit ein goldenes Geschäft in den Schoss: Über 2,5 Millionen Immobilien, die von den Nationalsozialisten konfisziert und von der DDR verstaatlicht worden waren, harrten der Rückführung an die ehemaligen Eigentümer. Tausende davon lebten in den USA. Anwalt Rowland beherrschte die Sprache und hatte die anwaltschaftlichen Kontakte.

Auf Immobilien folgte Ende der 1990er-Jahre Kunst. 1998 wurde die Washingtoner Erklärung erlassen, in der internationale, wenn auch nicht verbindliche Grundsätze formuliert sind für den Umgang mit Kunst, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt worden war. Sie lieferte Rowland die juristische Grundlage, um Rückforderungen im grossen Stil zu stellen.

Rowland wartet nicht darauf, bis er von Erben um Hilfe angegangen wird. Er macht eigene Provenienzforschung und holt sich das Einverständnis der Erben, um gegen die neuen Eigentümer vorzugehen. Wie im Immobilienbusiness ist auch bei der Kunstrestitution eine hälftige Beteiligung am Erlös branchenüblich. Mit Robert Livant, einem Pop-Gitarristen aus New York, und Valerie Sattler, einer in Nürnberg lebenden klassischen Cellistin, vertritt Rowland die fernen Nachfahren von Curt Glaser, dessen einzige leibliche Tochter Eva Renate 1943 im Alter von acht Jahren starb.