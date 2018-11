Eine Mieterin in einem Mehrfamilienhaus an der Sevogelstrasse hatte am Donnerstag um 13 Uhr beobachtet, wie sich zwei Männer an einer Wohnungstür zu schaffen machten. Als die Frau sie ansprach, verliessen sie das Haus, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Die in der Zwischenzeit verständigte Polizei konnte die Männer nach kurzer Verfolgung festnehmen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Duo für diverse Einbruchversuche in Mehrfamilienhäuser am Rennweg und an der Sevogelstrasse verantwortlich ist.