Flugchaos Der Wahnsinn geht weiter: Lufthansa fliegt mit leeren Flugzeugen nach Basel Der Personalmangel bei der Lufthansa treibt seltsame Blüten. Um die Hubs in Frankfurt und München zu entlasten, lässt der Konzern Flugzeuge leer umherfliegen. Jetzt trifft es auch den Euro-Airport.

Mit dem CRJ900 von Bombardier fliegt Lufthansa auch den Euro-Airport an. Doch jüngst blieben die Sitze leer. Klever/Wikipedia

Die Situation ist absurd. Das Flugzeug kommt ganz normal an, aber ausser der Besatzung steigt niemand aus. Im Jet sitzen keine Passagiere.

Jetzt hat es auch den Euro-Airport getroffen. Lufthansa weiss sich in der Not nicht mehr anders zu helfen, als Flugzeuge leer abheben zu lassen. Am Freitag, 8. Juli, war das auch bei Flügen nach Basel-Mulhouse der Fall. Zweimal kam ein Bombardier-CRJ900-Jet ohne Passagiere am Dreiländereck an. Einer war um die Mittagszeit von München nach Basel geflogen, der andere spätabends von Frankfurt.

Doch damit nicht genug. Am Euro-Airport stiegen dann Fluggäste zu. Die Rückflüge zu den zwei Drehkreuzen wurden also ganz normal durchgeführt.

Ohne Passagiere gibts kaum Verspätungen

Der Grund für die Geisterflüge ist ganz einfach. Es geht darum, die Drehkreuze zu entlasten. Wie andere Gesellschaften auch, kämpft Lufthansa derzeit mit Personalengpässen am Boden. Vor allem der grösste Hub der Deutschen Airline, Frankfurt am Main, ist betroffen. Es kommt seit Wochen zu grossen Verspätungen und zu tausenden von Flugabsagen mit immens hohen Entschädigungszahlungen. Auch das Image leidet.

In solchen Fällen greift man in der Konzernzentrale offenbar zu drastischen Mitteln. Die «ferry flights», wie solche Leerflüge heissen, werden zur Stabilisierung des Flugplans eingesetzt.

Der Gedanke dahinter ist nachvollziehbar, zumindest aus betrieblicher Sicht: Wenn keine Passagiere abgefertigt werden müssen, kommt es kaum zu Verspätungen. Beim Rückflug zum Drehkreuz werden wiederum Fluggäste aufgenommen, denn unter ihnen hat es auch solche, die einen Weiterflug gebucht haben. Lufthansa Regional, die ab Basel fliegt, dient als Zubringer zu den Drehkreuzen.

Leere Jets vor allem auf der Kurzstrecke

Es geht also vor allem darum, die Langstreckenverbindungen pünktlich abzuwickeln. Darum trifft es bei den Ausfällen die Kurz- und Mittelstreckenverbindungen, die von Frankfurt und München weg führen – wie eben jene nach Basel. Die von den Ausfällen betroffenen Passagiere können auf die Bahn ausweichen oder auf andere Flüge umbuchen, selbst jene, die gerade einen Interkontinentalflug hinter sich haben. Lufthansa schreibt auf Anfrage der bz, Ferry-Flüge seien die absolute Ausnahme:

«Wir versuchen sie zu verhindern. Und man muss sie auch im Verhältnis zu den mehreren tausend Flügen sehen, die wir insgesamt am Tag durchführen.»

Die Leerflüge würden die stark beanspruchen Airports Frankfurt und München entlasten. Dank ihnen sei es zudem möglich, «Crew und Flugzeug vorausschauend an einem Zielort zu positionieren, um dann möglichst planbar mit Gästen an Bord wieder nach Frankfurt beziehungsweise München fliegen zu können.»

Anders als Lufthansa handhaben die Notsituation Austrian und KLM: Sie lassen derzeit etliche Flüge zwischen Basel und ihren Hubs Wien-Schwechat respektive Amsterdam-Schiphol gleich ganz ausfallen.