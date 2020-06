Fluglärmschutz am EuroAirport Basel wird erweitert

Heute Mittwoch hat der EuroAirport mitgeteilt, dass alle Starts, die zwischen 23 und 24 Uhr geplant sind, verboten werden sollen. Zudem sollen die lärmtechnischen Anforderungen an die Flugzeuge, die zwischen 22 und 6 Uhr eingesetzt werden, verschärft werden. Damit kann eine deutliche Lärmreduktion erreicht werden. Gemäss des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) überwiegt mit diesen Einschränkungen die Entlastung für die Bevölkerung gegenüber den wirtschaftlichen Nachteilen.

Weiter kommt es beim EuroAirport zu einer Korrektur der RNAV-Flugfahrten bei Starts ab Piste 15 mit Abflug nach Westen. Damit werden die Überflüge über das Siedlungsgebiet von Allschwil und Schönenbuch reduziert. Diese Korrektur begrüsst das WSU.

Das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt bezeichnet den Antrag an die französische Luftfahrbehörde DGAC (Diréction générale de l’Aviation civile) als wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Verbesserung der Fluglärmsituation am EuroAirport. Das sei für die Akzeptanz des Flughafens von zentraler Bedeutung. Man erwarte eine rasche Bestätigung von der französischen Behörde und dass die nötigen formalen Schritte zügig erfolgen.

80% weniger Starts zwischen 23 und 24 Uhr

Schon Ende 2018 hat der Verwaltungsrat des EuroAirports beschlossen, die Aufhebung aller Starts nach 23 Uhr einzuleiten. So könnten in dieser Zeit nur noch Starts von verspäteten Flügen stattfinden. Der Hintergrund: Entlastungen des zunehmenden Fluglärms am späten Abend zu erreichen, was dem Ruhebedürfnis der Bevölkerung in der Nachbarschaft entspricht.