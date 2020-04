Flugzeuge im Hirn

Wie lange hock ich schon da? Was fehlt mir? Flogen die Milane immer so tief? Waren sie überhaupt da? Diese Stille. Warum bauen Tauben ausgerechnet in meinem Garten ein Nest? Was tun Leute ohne Garten? Yoga? Netflix? Sich schlagen? Wird die Welt eine andere sein? Vor Corona, nach Corona. Wie im Jahr 0. Werde ich je wieder normal krank sein können, Husten, Halsweh, ohne Panik? Was tun all die versteckten alten Menschen ohne Social Media. Warum lässt man sie allein? Solidarität! Corona, die digitale Demon­stration. Hört die Signale! Was lehrt uns das Virus? Seid bescheiden, ehrt die Familie, backt Brot. Protestanten? Göttlicher Staat, verteil Dein Geld! Kommunisten? Diskutiert via Video, kauft Apps. Digital Natives. Eingesperrt mit den Kindern, Horror-­Schooling. Hättet Ihr Euch früher überlegen müssen, Ihr seid nicht allein.

Wächst Einsamkeit exponentiell? Macht sie krank? Medizin gegen Einsamkeit. Wann kommt die Impfung? Impfgegner, haut ab! Wird es Fotobücher von Coronagärten geben? Säen ist nicht verboten. Woher die Samen nehmen? Was ist systemrelevant? Unser tägliches Brot. Schmutzige Fenster, klebrige Böden, Staub. Media Markt – systemrelevant? Staubsauger, iPad, DVD. Oder VHS. Back To The 80’s. Bud Spencer. Da war die Welt noch in Ordnung. Der Krieg ist vorbei. Wie geht es den Menschen im Jemen? Den Flüchtlingen in Griechenland? Wie schützen sich Leute in Entwicklungsländern? Uns geht’s gut. Was tun mit der Zeit? Wir sitzen sie aus.

Ein Senior steht im Laden. Gehen Sie heim! Hat er die Banane angefasst? Steckt sie mich an? Wir haben Bananen. DDR. Ich lebe im Elsass, die Mauer trennt mich von Basel. Unsichtbar. Männer in Uniformen. Ich bleib daheim. Die Milane kreisen. Flugzeuge der Natur. Osterneste für Nachbarn basteln? Werden wir infantil? Dankbar? Verblöden wir? Bevormundung. Wie lange noch? Lockdown. Bundesrat. Macron. Militärflugzeuge mit Kranken, den Milanen ist es egal. Trauen sich die Mäuse aus ihrem Loch? Weil es still ist. Bleiben sie drin? Wegen der neuen Gefahr. Der Milan war immer da. Die Stille war nur übertönt. Der Staubsauger liegt bereit. Sisyphus. Zeit schinden. Verlangsamen. Aufschieben. Wann kommt der Knall? Wir sind nicht allein. Bloss manche. Solidarität.