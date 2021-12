Folge der Pandemie Auch die Basler Fasnacht 2022 wird keine richtige Fasnacht – der Cortège ist bereits abgesagt Aufgrund der aktuellen Covid-Verordnung kann der Cortège durch die Basler Innenstadt im März 2022 nicht wie geplant durchgeführt werden. Wie das Fasnachts Comité mitteilt, ist eine Ausnahmeregelung nicht möglich.

Aufgrund des Corona-Virus wurde die Basler Fasnacht 2020 zum ersten Mal von den Behörden untersagt. Roland Schmid

Für viele dürfte es nicht überraschend kommen, dass die Basler Fasnacht auch 2022 nicht im normalen Rahmen durchgeführt werden kann. Dennoch ist der definitive Entscheid des Comités – in Absprache mit der Regierung – für die aktiven und passiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler mit Frust, Trauer und Sehnsucht verbunden. Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, in dem sie auf ihren geliebten Cortège an den «drey scheenschte Dääg» verzichten müssen. Über eine Absage der Basler Fasnacht als Ganzes müsste aber die Regierung entscheiden, wie es bereits 2020 und 2021 der Fall war.

Am Mittwoch teilte das Fasnachts Comité offiziell mit, dass nun also auch die kommende Ausgabe des Cortèges pandemiebedingt ins Wasser fällt. «Die aktuelle Covid-Verordnung lässt einen Cortège nicht zu, ein Umzug ist grundsätzlich nicht bewilligungsfähig, auch nicht mit einem Schutzkonzept», so das Comité.

Zusammen mit den kantonalen Behörden habe man in den letzten Monaten nach Wegen gesucht, wie trotzdem eine «cortège-ähnliche» Veranstaltung durchgeführt werden könnte. Das geltende Umzugs-Verbot habe diese Pläne aber verhindert. Diesbezüglich schreibt das Comité: «Leider sind auch diese Ideen an den Bestimmungen der Covid-Verordnung gescheitert. Auch eine Ausnahmeregelung – ähnlich derjenigen für den Stadtlauf – lässt die Verordnung für den Cortège nicht zu.»

Comité gibt Hoffnung noch nicht ganz auf

Trotz dieses Entscheids, setzt das Comité seine Bemühungen fort, denn 2022 soll wenn immer möglich irgendeine Art von Fasnacht stattfinden können. «Wir sind weiterhin bemüht, an einer Lösung mitzuarbeiten, die es den Behörden erlaubt, eine Form von Fasnacht zuzulassen und wenn nötig zu bewilligen. Es stehen uns dafür noch einige Arbeiten und Abklärungen bevor, auch im Lichte der jüngsten Verschärfungen der Covid-Massnahmen. Wir hoffen, dass wir Ende Januar über die Art der Durchführung orientieren können», heisst es in der Mitteilung des Comités weiter.

Diese Umstände seien insbesondere für Wagencliquen und Chaisen äusserst bedauerlich. «Eine allfällige Wagen- und Requisitenausstellung ist für sie, die gerne gefahren wären, nur ein kleiner Trost.»