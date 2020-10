Forschende haben Lungen verstorbener Corona-Patienten untersucht: Neue Erkenntnisse für Behandlung

Pathologen des Kantonsspitals Baselland und des Universitätsspitals Basel gehörten weltweit zu den ersten, die Obduktionen an verstorbenen Coronavirus-Patienten durchführten. Die offensichtlichsten Veränderungen fand man dabei in der Lunge, was bestätigt, dass das Coronavirus in erster Linie eine Lungenerkrankung ist. Die Forschenden haben sich deshalb auf die molekulare Untersuchung der Lunge konzentriert und sind dabei auf wichtige Erkenntnisse gestossen.