Forschung Auf der Suche nach einem Corona-Medikament: Biotechfirma Kinarus meldet Konkurs an Ausbleibende Gelder eines chinesischen Investors zwingen das Unternehmen mit Sitz im Stücki Park in die Knie. Kinarus war eine von zwei Basler Firmen, die Geld vom Bund für die Corona-Forschung erhielten.

Illustration des Coronavirus und von Antikörpern. Bild: Getty Images/Science Photo Library

Ende Juni verfügte die Basler Biotechfirma Kinarus noch über Barmittel von 150’000 Franken. Nun ist das Geld aufgebraucht, das Unternehmen hat beim Zivilgericht Basel-Stadt Konkurs angemeldet. Kinarus wartete vergeblich auf Geld aus China, das aber nie eingetroffen ist.

Das Unternehmen mit Büros im Stücki Park arbeitete an einem Medikament, bestehend aus zwei Wirkstoffen. Das Präparat wurde im Einsatz gegen eine Form von Lungenfibrose, gegen eine Augenkrankheit sowie gegen Corona untersucht. Für letzteres Unterfangen hat Kinarus zwei klinische Studien gestartet, wobei eine vor einem Jahr gestoppt wurde.

Logo der Basler Biotechfirma Kinarus. Bild: zvg

Konkret hat die Firma im Mai einen Investmentvertrag mit Chao Dian Investment Management mit Sitz in der chinesischen Stadt Hangzhou abgeschlossen. Über eine Wandelanleihe hätte Kinarus 1,5 Millionen Franken erhalten sollen. Teil des Deals waren Verhandlungen über die Lizenzrechte eines Medikaments von Kinarus gegen idiopathische Lungenfibrose in China.

Warum das Geld in den vergangenen vier Monaten nicht eingetroffen ist, bleibt unklar. «Wir waren laufend in Kontakt mit Chao Dian», sagt Kinarus-Chef Alexander Bausch. Was das genau heisst, möchte er im Gespräch nicht ausführen. Das Geld aus China hätte für knapp ein weiteres Jahr ausgereicht, sagt Bausch.

Kinarus-Chef Alexander Bausch. Bild: zvg

Da das Geld aus China auf sich warten liess, handelt Kinarus mit zwei Aktionären Ende Juni einen nachrangigen Überbrückungskredit aus. Weder der Betrag noch die Konditionen wurden damals kommuniziert. Damals übte sich Verwaltungspräsident Hari Kumar noch in Zuversicht: «Obwohl das Engagement von Chao Dian für Kinarus nicht nachgelassen hat, gibt es übliche bürokratische und regulatorische Prozesse, die eingehalten werden müssen, wenn chinesische Gruppen im Ausland investieren.» Er zeigte sich optimistisch, dass das Geld aus China «innerhalb eines angemessenen Zeitraums» eintreffen werde.

Kinarus erhielt 7 Millionen Franken vom Bund, um das Medikament zur Behandlung des Coronavirus voranzutreiben. Mit Noorik Pharmaceuticals hat ein weiteres Basler Unternehmen Geld aus diesem staatlichen Programm erhalten. Über die Höhe des Betrags schweigt Noorik.

Vor einem Jahr teilten sich lediglich sieben Angestellte vier Vollzeitstellen. Inzwischen seien es weniger, sagt Bausch einzig. Die klinischen Studien wurden von externen Partnern durchgeführt. Die Aktien sind an der Börse mit einem Kurs von 0.0004 Franken faktisch wertlos.