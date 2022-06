Umweltschutz Entgegen aller Einwände: Muttenzer Souverän boxt die Plastik-Sammlung durch

Mit einer Studie wollte der Gemeinderat belegen, dass das separate Sammeln von Kunststoff wenig sinnvoll sei, weil der grösste Teil sowieso in der regulären Kehrichtverbrennungsanlage lande. Doch die «Gmeini» will an der Plastik-Sammlung festhalten.