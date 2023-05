Forschungsinstitut Roche gründet neues Institut und schafft fast 200 neue Stellen Mit Nachbildungen von menschlichem Gewebe und Organen besser verstehen wie Krankheiten entstehen und was für Medikamente dagegen wirksam sind. Diese Art von Forschung will Roche vorantreiben und gründet dafür ein neues Institut in Basel.

Das Areal des Pharmakonzerns Roche in Basel mit den neuen Hochhäusern. Bild: Erich Meyer

Roche lanciert ein neues Forschungsinstitut. Das Institute of Human Biology (IHB) soll die Erforschung im Bereich menschlicher Modellsysteme fördern, wie der Pharmakonzern in einer Mitteilung schreibt. Bei diesen Modellen handle es sich um lebende 2D- oder 3D-Miniaturnachbildungen von menschlichem Gewebe und Organen, die Forscher aus menschlichen Stammzellen herstellen. Durch die Nutzung dieser Modellsysteme möchte Roche die Entwicklung von Medikamenten beschleunigen.

Ziel sei es, das Verständnis für die Funktionsweise von Organen und die Entstehung von Krankheiten zu verbessern. Damit solle es möglich sein, frühzeitig zu testen, welche Wirkstoffkandidaten sicher seien und welche Moleküle bei den einzelnen Patienten am besten wirkten. Da diese Modelle die Biologie von Menschen und Krankheiten genauer spiegelten als Tiermodelle, würden sie dazu beitragen, die Abhängigkeit von Tierversuchen zu verringern.

Rund 170 neue Stellen

Das IHB baut auf dem Roche Institute of Translational Bioengineering auf, das im Jahr 2020 gegründet wurde. Hier arbeiten rund 80 Personen, die nun in das IHB integriert würden, sagt ein Sprecher. Roche erwartet, dass dort in den nächsten vier Jahren rund 200 bis 250 Wissenschafter und Ingenieure arbeiten. Unter dem Strich würden in den nächsten vier Jahren also rund 170 neue Stellen besetzt.

Das Institut wird seinen Sitz in Basel haben, als Teil der frühen Forschung und Entwicklung von Roche. Zusätzliche Laborflächen sind in Schlieren geplant, wo das Unternehmen durch einen Zukauf seit 2005 ansässig ist. Der Pharmakonzern möchte mit verschiedenen Universitäten zusammen arbeiten. Angedacht sind etwa Partnerschaften mit dem in Basel domizilierten Departement für Biosysteme der ETH Zürich (D-BSSE) oder der ETH Lausanne.