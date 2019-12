Forschungsmillionen für Basel

Gleich zwei Mal verwendete Andrea Schenker-Wicki gestern vor den Medien den eher jugendlich geprägten Betriff «Mega». Die Rektorin der Universität Basel verlieh so ihrer grossen Freude darüber Ausdruck, dass gleich zwei von sechs neuen Nationalen Forschungsschwerpunkten (NFS) an die Alma Mater Basiliensis gehen – und damit 34 Millionen Franken an Bundesgeldern in den kommenden vier Jahren fliessen werden.

Insgesamt 54 Projekte aus allen Fachrichtungen wurden von einer Uni-internen Forschungskommission seit 2017 begutachtet. Zwei davon befanden deren Mitglieder für gut genug, um zur Begutachtung durch den Schweizerischen Nationalfonds eingereicht zu werden. Gleich beide machten das Rennen. Somit erhält die Uni Basel für einen Drittel der insgesamt sechs Projektvergabungen den Zuschlag. Dies bezeichnet die Rektorin als «riesigen Erfolg». Die Uni Basel könne sich so «regional wie international als Ort für Spitzenforschung und attraktiver Partner für die Industrie» positionieren. Ihr Sprecher Mathias Geering liess später im Netz verlauten: «Es ist eine Bestätigung für die profilierte Volluniversität Basel, die ihren Fokus auf Life Sciences und Naturwissenschaften legt.»