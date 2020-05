Fortissimo contra Corona

Was machen ein Posaunist, ein Arbeitshygieniker und ein Orchester-Disponent an einem Samstagnachmittag im Proberaum des Basler Sinfonieorchesters? Sie wollen messen, wie weit sich beim Musizieren Viren in der Luft verteilen können. Und sie möchten wissen, ob und wann wieder Konzerte stattfinden können.

Insgesamt acht Musiker werden im Verlauf des Tages ihre Instrumente testen. Einige spielen normalerweise im Orchester der Tonhalle Zürich, welche den Test mitträgt, die anderen stammen aus Basel. Der Mann, der den Versuch entworfen hat und durchführt, heisst Thomas Eiche. Er hat Chemie und Arbeitshygienik studiert. Heute wird er den Ausstoss und die Verteilung von Aerosolen beim Spielen von Blasinstrumenten messen.

Erste Basis zur Beurteilung der Durchführbarkeit von künftigen Konzerten

Aerosole sind sogenannte Schwebeteilchen, die aus einer Mischung aus festen und flüssigen Stoffen bestehen. Die winzigen Tröpfchen können aus verschiedensten Materien bestehen und auch Viren enthalten. Sie entstehen durch natürliche Prozesse wie Wind oder Vulkanausbrüche oder auch durch von Menschen hervorgerufene Reaktionen, etwa beim Autofahren. Wir produzieren die Teilchen auch, wenn wir husten. Oder wenn wir Luft in ein Instrument blasen.

Bisher herrschte grosse Unklarheit in der Frage, wie viel Abstand zwischen Orchestermusikern herrschen sollte, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Insbesondere in Blasinstrumenten sehen viele grosse Virenschleudern. Zwei kürzlich durchgeführte deutsche Studien lassen vermuten, dass entgegen bisherigen Annahmen beim Spielen von Instrumenten wie Trompete oder Klarinette kaum Aerosole freigesetzt werden. In Basel soll mit der am Samstag durchgeführten Studie eine erste Basis zur Beurteilung der Durchführbarkeit von künftigen Konzerten geschaffen werden.

Mit einer Sinfonie die Virenverbreitung messen

Die am Test beteiligten Personen bringen sich in Stellung. Posaunist David Bruchez-Lalli setzt sich auf einen Stuhl, der bei der Ein-Meter-Markierung auf dem Boden platziert ist. Der Orchester-Disponent sitzt an einem Tisch und notiert auf dem Laptop Kennzahlen wie Uhrzeit und Abstände. Thomas Eiche trägt einen Mundschutz und hält ein Aerosolmessgerät in der Hand. «Können Sie jetzt bitte spielen?», fragt er den Posaunisten. Dieser hebt sein Instrument an die Lippen und schon schwingen laute, warme Klänge durch die Luft des grossen Saals. Es sind die ersten Töne der «3. Sinfonie» von Gustav Mahler.

«Fortissimo», hat Bruchez- Lalli vor dem Test gesagt, werde er spielen. Fortissimo klingt es auch. Etwa eine Minute lang spielt der Musiker, dann unterbricht Eiche und ändert eine Kleinigkeit an der Versuchsaufstellung. Das Ganze dauert ungefähr 30 Minuten, dann hat Thomas Eiche genügend Daten gesammelt, und der Posaunist hat seine Arbeit getan.

Es folgen noch drei weitere Blechbläser an diesem Nachmittag, die Holzblasinstrumente wurden am Vormittag getestet. Erste Schlüsse könne er so früh noch keine ziehen, sagt Eiche. Doch es ist klar: Es herrscht eine hoffnungsvolle Stimmung. Vielleicht waren es die kräftigen Töne der Posaune, vielleicht das sonnige Wetter – vielleicht werden bald wieder Konzerte stattfinden.