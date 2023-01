Fotoreportage Vogel Gryff 2023: Ein Volksfest der Sonderklasse Sonne, Regen, Wind und Wetter: Der erste richtige Vogel Gryff nach der Pandemie zog eine grosse Menschenmenge an. Die bz begleitete die Entourage von Vogel Gryff, Leu und Wild Maa den Tag hindurch und zeigt eine ausführliche Reportage aus einem Kleinbasel in bestgelauntem Ausnahmezustand.

Es war ein Vogel Gryff von epischem Ausmass – zumindest nach den in den vergangenen Jahren gewohnten Verhältnissen mit Corona-Einschränkungen: Der Wild Maa tanzt von allen Einschränkungen befreit auf der Mittleren Brücke. Bild: Roland Schmid

Es war, als hätte sich ein grosser, verworrener Klumpen gelöst. Der Vogel Gryff, Ehrentag des Kleinbasels und höchster Feiertag der drei Ehrengesellschaften zu Rebhaus, Hären und Greifen, zog 2023 endlich wieder Menschenmengen an. Und es war, als ob das Wetter nicht so recht wusste, was es von diesem Andrang halten sollte: Erst regnete es in Strömen, dann kam die Sonne, dann blies allen der Wind um die Ohren und dann kam wieder der Regen.

An diesem ersten Vogel Gryff, der ohne jegliche Pandemie-Einschränkungen stattfinden konnte, war wieder alles beim Alten. Die Kleinbasler Gassen voll, ein unsägliches Gedränge am Rheinbord, Druggedde beim Klingeli und auf der Mittleren Brücke.

Vom Horst zum Klingental und durch enge Gassen

Der Tanz des Leu in der Rheingasse, im Hintergrund der Vogel Gryff und der Wild Maa. Bild: Roland Schmid

So begann der Vogel Gryff für viele Kleinbasler Schul- und Kindergartenkinder auch wieder beim Wild-Maa-Horst. Oberhalb des Rheins standen sie Schlange für einen «Schnägg», die Stärkung in Form eines süssen Gebäcks. Vom Horst aus, der sich bei der Schwarzwaldbrücke befindet, rannten sie dann dem Floss nach alle wieder rheinabwärts Richtung Kleines Klingental, um den ersten Tanz ja nicht zu verpassen. Bei dieser Fliessgeschwindigkeit des Rheins drohte der grüne Wilde immer wieder schneller zu sein als der doch noch etwas kurzbeinige Nachwuchs.

Als «der schönste Feiertag, den es gibt» bezeichnete Peter Stalder, Meister der Ehrengesellschaft zum Rebhaus, den Vogel Gryff im Vorfeld gegenüber der bz. Die Kleinbasler standen gestern voll und ganz hinter dieser Aussage. Der Vogel Gryff, der Leu und der Wild Maa tanzten erstmals seit 2020 wieder von allen Seiten bedrängt durch ganze Hundertschaften Zuschauer, um namhaften Kleinbaslern und Gesellschaftsbrüdern die Reverenz zu erweisen.

Von Politikern und Gesellschaftstieren

Und wie die Kinder, die ob des Trubels ausser sich waren, freute sich auch die Basler Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann über den Vogel Gryff. Die Nachfahrin der Ur-Kleinbasler Familie war zu Gast beim Empfang des neuen Greifen-Meisters und Basler Mitte-Präsidenten Balz Herter im Hotel Krafft, bevor sie wieder «uff d Gass» entschwand.

Auf der Mittleren Brücke zur Mittagszeit. Bild: Roland Schmid

Schliesslich ist der Anlass auch ein Stelldichein von Politik und Gesellschaft: Zu den Ehrengästen am nachmittäglichen Gryffe-Mähli – einer geschlossenen Gesellschaft der drei Ehrengesellschaften – zählten dieses Jahr unter anderen neben Eymann auch Grünen-Grossrätin Jo Vergeat und Rabbi Moshe Baumel von der Israelitischen Gemeinde Basel.

Vor allem ist es aber das Volksfest, als das dieser Vogel Gryff in die Annalen eingehen wird, als eine Rückkehr zur Normalität, als ein grosses Ja zum gesellschaftlichen Leben. Gleichzeitig bot dieser Vogel Gryff einen Vorgeschmack auf die Basler Fasnacht, die alsbald folgt – auch sie fand 2022 nur in einer Rumpfversion ihrer selbst statt und dies sogar nur inoffiziell. Vermag es schon der Vogel Gryff, im Kleinbasel solche Menschenmengen zu mobilisieren, wird dies auch der Fasnacht in der Altstadt entlang beiden Ufern des Rheins leichtfallen.

So war der Vogel Gryff 2023: Die Fotoreportage aus dem Kleinbasel

Ein seltener Anblick für Aussenstehende: Die Ueli beim Lääberli-Zmorge im Merian. Bild: Roland Schmid

E Guete bim Zmorge! Die Stärkung, bevor es losgeht. Bild: Roland Schmid

Guten Morgen: Frühmorgens muss bereitstehen, wer mit anschauen will... Bild: Roland Schmid

…wie der Wild Maa mit seiner Mannschaft im Polizei-Oldtimer zum Wild-Maa-Horst oberhalb der Schwarzwaldbrücke transportiert wird. Bild: Roland Schmid

Hier liegt zumindest mal der berühmte Kopf des grünen Wilden. Bild: Roland Schmid

Vom Wild-Maa-Horst fährt das Floss rheinabwärts bis zum Kleinen Klingental. Bild: Roland Schmid

Böllerschüsse und Tanz begleiten das Spektakel. Bild: Roland Schmid

Bis zur Landung am Steg. Bild: Roland Schmid

Am Rhein erwarten unzählige Zuschauer die drei Wappentiere der Ehrengesellschaften: Vogel Gryff, Leu und Wild Maa. Bild: Roland Schmid

Und dann gab es kein Halten mehr: Für den Vogel Gryff... Bild: Roland Schmid

… den Leu… Bild: Roland Schmid

… und den Wild Maa. Bild: Roland Schmid

Reverenz an den Meister der gleichnamigen Ehrengesellschaft: Balz Herter (im Mantel) ist seit Ende 2022 neuer Meister der Ehrengesellschaft zum Greifen. Bild: Roland Schmid

Die Gassen waren gesäumt von Schulkindern und Kleinbaslern jeglicher Couleur. Bild: Roland Schmid

Und der Leu, der ja zur Ehrengesellschaft zum Rebhaus gehört, liess es sich nicht nehmen, dem Greifen-Meister herzhaft in die Arme zu fallen. Bild: Roland Schmid

Bis es zum Mittag auf die Mittlere Brücke ging, wo Hunderte dem Spiel und den Tänzen zujubelten. Bild: Roland Schmid

Der Tanz des Gryff, der auch ein Medienspektakel in Basel ist. Bild: Roland Schmid

Und die Reverenz des Leu an den Spielchef Andreas Lehr, der für die gesamte Umzugsorganisation verantwortlich zeichnete. Bild: Roland Schmid

Wer hat Angst vor dem Wild Maa? Nicht der Kameramann von Telebasel. Bild: Roland Schmid

Ausdauer und Grazie zeichnen die verspielte Darbietung des Leu aus. Bild: Roland Schmid

Für viele Zuschauerinnen und Zuschauer war das Spektakel wie ein Traum nach Jahren der pandemischen Entbehrungen in Sachen Volksfeste und Menschenmengen. Bild: Roland Schmid

Nach der Mittleren Brücke geht es ohne Unterlass weiter durch die Kleinbasler Gassen. Bild: Roland Schmid

Blick auf das Spiel: Die Tambouren gehören zu den Tänzen wie das Tännchen zum Wild Maa. Bild: Roland Schmid

Und hier und da geht es auch durch ruhigere Ecken mit weniger Gedränge. Was der Mann da wohl als Sujet festhalten wollte? Bild: Roland Schmid

Szenenwechsel am Nachmittag: Vogel Gryff mit Leu und Wild Maa. Tanz bei der Messe. Bild: Roland Schmid

Hunderte Kinder verfolgten das Spektakel im strömenden Regen unter dem grossen Messeloch. Bild: Roland Schmid

Und da waren sie wieder: Die drei Ehrenzeichen schritten so leichten Fusses in den Abend, als ob sie noch so frisch wie am Morgen wären. Bild: Roland Schmid

Die Stäggeladärne-Buebe: Ihr Einsatz ist erst nachts. Dafür gehören sie zum Vogel Gryff wie die Tänze. Bild: Roland Schmid

Unter vollem Einsatz der Jugend. Bild: Roland Schmid

Der Vogel Gryff ist nachts so imposant wie tagsüber in den Altstadtgassen des Kleinbasels. Bild: Roland Schmid

Die Begleitung? Krachende und schallende Messingtrommeln der Fasnachtsgesellschaft Olympia, einer Kleinbasler Institution. Bild: Roland Schmid

Nonemoll: Ystoh! Bild: Roland Schmid

Und Abmarsch! Bild: Roland Schmid