«Wie hoch ist das monatliche Gesamteinkommen Ihres Haushalts?», «Sind Sie noch in der Lage, mit Geld umzugehen?», «Sind Sie in der Lage, völlig selbständig zur Toilette zu gehen?», «Wie viele alkoholhaltige Getränke konsumieren Sie an einem typischen Tag?» Diese und 70 weitere Fragen flatterten vor zwei Wochen in die Briefkästen von über 29 000 Baselbieterinnen und Baselbietern. Gemeinsames Merkmal: Alle Empfänger sind 75-jährig oder älter.

«Inspire» heisst das Projekt, das die Universität Basel in Zusammenarbeit mit dem Kanton Baselland, dem Gemeindeverband und vielen Institutionen aus dem Alters- und Gesundheitsbereich durchführt. Dahinter steht ein europäisches Mammutprojekt. Für die Schweiz wurde Baselland ausgewählt, da hier die Zahl der Hochbetagten sehr stark steigt. Ziel ist es, dank der – freiwilligen – repräsentativen Umfrage die hiesige Gesundheitsversorgung verbessern zu können.

Datenschützer nicht informiert

So löblich das Ziel, weist die Umfrage dennoch einen Makel auf: «Sie ist nicht anonym. Der Datenschutz ist gleich Null», sagt Klaus Bürgel zur «Schweiz am Wochenende». Der 81-jährige Rentner aus Arlesheim staunte nicht schlecht, als er auf der Titelseite des Fragebogens eine Seriennummer und einen Code entdeckte. Auch der 76-jährigen Christine Beckermann, ebenfalls aus Arlesheim, fiel der Code auf: «Die Universität bestätigte mir, dass das Studienteam mich damit identifizieren kann. Dass das nicht klar deklariert ist, ist unhaltbar.» Sie habe den Fragebogen ausgefüllt, werde ihn nun aber nicht zurückschicken.

Bürgel hätte sich weniger daran gestört, wären die Fragen nicht so detailliert: «Die Umfrage will auch Dinge wissen, die nichts mit der Gesundheitsversorgung zu tun haben, etwa, ob ich in einer Partei oder Kirchgemeinde aktiv bin. Das grenzt an Aushorchen.» Am Ende des Fragebogens folgt eine «Einwilligungserklärung». Dort muss per Unterschrift bestätigt werden, wenn die Daten verschlüsselt für «weitere Forschungsprojekte im In- und Ausland» verwendet werden dürfen. Und man kann sogar die Ermächtigung erteilen, dass das Projektteam die persönlichen Krankenkassendaten 2018 einholen darf.