Das Buch ist unterhaltsam geworden, klug und unprätentiös, ein typischer Hohler. Das ist eine Floskel, aber bei ihm trifft sie zu: Der Mann hat seine Nische gefunden und seine Nische ist er selbst. Wer einen Hohler kauft, weiss, was er kriegt, und wer bei ihm zu Hause sitzt, auch. Einen Stuhl, ein kleines Tischli für das Aufnahmegerät, volle Aufmerksamkeit und volle Bereitschaft, zu erzählen. Zum Beispiel von Bahnhöfen. Franz Hohler mag die Masse von Leuten, die da zirkuliert, iistige, usstige, warte, sueche, finde. Und er mag die Idee, sich jemanden auszusuchen, auf den man sich stürzen kann.

«Wine Adler. Uäf! Und du verzellsch üs dini Gschicht!» Er sticht mit dem Zeigfinger in die Luft und man spürt, wie die eigenen Augen zu leuchten beginnen, was für ein Kitsch, aber es geht nicht anders, da ist ein Meister am Hebel, da gibts kein Hinaus. Nur ein Hinein. Also fragt man lallende Kinderfragen: Mit scharfen Adlerkrallen? Er lacht und seine Stimme wird tief. Hochdeutsch. Pathos. «Mit den Krallen des Erzählers!»

Ein Bleistift, ein Roman

Die Krallen bleiben hängen. Hohler erzählt von einem Fax, den er mal in die Antarktis geschickt hat, dann von den unsichtbaren Teilchen, die er sich jedes Mal vorstellt, wenn er ein Mail verschickt. Herumschwirrende Moleküle in riesigen Speichern! Dann von seinem Tagesablauf – er schreibt immer morgens – und davon, wie er schreibt, am Computer. Ganz anders als früher. Und damit gehts wusch! wieder zurück in der Zeit, zu seinem Enkel, der ihm in den Neunzigern zu Weihnachten einen Bleistift schenkte – um damit den dritten Tschipo-Roman schreiben zu können.

Tat er natürlich, und er hat den Bleistift auch noch, ein winziger Stummel, aufbewahrt in einer Plastiktüte neben dem Notizbuch mit dem Manuskript. Den ganzen «Tschipo in der Steinzeit» hat er mit einem einzigen Bleistift geschrieben? Man vergisst zu fragen. Aber wird schon so sein. Es muss!

Genauso wie die Frage zum Schluss: Herr Hohler, was macht ein gutes Buch aus? Er überlegt lange. Und sagt dann was ganz, ganz Simples: «Hocket häre, i verzellenech jetzt mol e Gschicht. Es isch emol ...»