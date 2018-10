Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Frau durch die Marktgasse lief, worauf sie plötzlich am Arm gepackt wurde. Ein Unbekannter forderte von ihr Bargeld. Die Frau wehrte sich und schrie laut um Hilfe, worauf der Täter in Richtung Schifflände flüchtete. Am nächsten Tag erstattete das Opfer Anzeige.



Gesucht wird:



Unbekannter, 30-35 Jahre alt, 165-175 cm gross, 65-70 kg schwer, gebeugte Haltung, sprach hochdeutsch, braune Haarfarbe, trug dunkle Schildmütze, hellen Pullover und helle Jeans.



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.